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Ледовая обстановка Большой порт Санкт-Петербург Ограничения Яхта

В Петербурге разрешено плавание яхт и катеров

13 апреля 2017, 10:10 / SeaNews / Рейтинг: 70

И прогулочных судов

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург, в связи с очищением ото льда акватории Невской губы, положительным гидрометеорологическим и ледовым прогнозами, открытием навигации на внутренних водных путях, с 9-00 14 апреля разрешено плавание маломерных, прогулочных и спортивных судов на части акватории Большого порта от Благовещенского и Тучкова мостов до комплекса защитных сооружений (без выхода за судопропускные сооружения С-1 и С-2).

Также распоряжением капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург разрешено плавание маломерных, прогулочных и спортивных судов на акватории Пассажирского порта.

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