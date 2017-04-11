В Петербурге разрешено плавание яхт и катеров

И прогулочных судов

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург, в связи с очищением ото льда акватории Невской губы, положительным гидрометеорологическим и ледовым прогнозами, открытием навигации на внутренних водных путях, с 9-00 14 апреля разрешено плавание маломерных, прогулочных и спортивных судов на части акватории Большого порта от Благовещенского и Тучкова мостов до комплекса защитных сооружений (без выхода за судопропускные сооружения С-1 и С-2).

Также распоряжением капитана Пассажирского порта Санкт-Петербург разрешено плавание маломерных, прогулочных и спортивных судов на акватории Пассажирского порта.