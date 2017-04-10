13 апреля в истории транспортной отрасли

События и факты

1902 год. В Санкт-Петербурге прошли испытания прообраза первого российского троллейбуса. Этот «электрический автомобиль» весил 820 кг, электрооборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленбурга, а кузов – по проекту П. А. Фрезе. В основу токосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена — по проводам катилась «контактная тележка».

1925 год. Открылась первая в мире регулярая грузовая авиалиния Детройт — Чикаго. Организатор — Генри Форд. Самолёты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

1934 год. Завершилась операция по спасению участников экспедиции парохода Челюскин.

1934 год. В Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. Погибли около 150 человек.