13 апреля в истории транспортной отрасли
13 апреля 2017, 09:53 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 67
События и факты
1902 год. В Санкт-Петербурге прошли испытания прообраза первого российского троллейбуса. Этот «электрический автомобиль» весил 820 кг, электрооборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленбурга, а кузов – по проекту П. А. Фрезе. В основу токосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена — по проводам катилась «контактная тележка».
1925 год. Открылась первая в мире регулярая грузовая авиалиния Детройт — Чикаго. Организатор — Генри Форд. Самолёты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.
1934 год. Завершилась операция по спасению участников экспедиции парохода Челюскин.
1934 год. В Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. Погибли около 150 человек.
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