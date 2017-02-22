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ледоколы Росморпорт Финляндия соглашение

Финские ледоколы в российских водах

12 апреля 2017, 16:37 / SeaNews / Рейтинг: 141

Подписан рамочный договор

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» подписал с компанией Arctia Icebreaking Ltd рамочный договор на оказание услуг по ледокольной проводке судов ледоколами под флагом Финляндии в территориальных и внутренних водах Российской Федерации в Балтийском море и за их пределами. Подписание состоялось 31 марта, объявил о нем Росморпорт сегодня.

По информации предприятия, в соответствии с условиями рамочного договора при возникновении необходимости по запросу российской стороны ледоколы под флагом Финляндии эпизодически смогут привлекаться для ледокольной проводки судов в территориальных и внутренних водах РФ в Балтийском море и за их пределами.

Услуги по предоставлению финских ледоколов оказываются финской стороной на основании и в соответствии с условиями заключения отдельных соглашений между ФГУП «Росморпорт» и Финским транспортным агентством или компанией, предоставляющей ледокольные услуги.

В соответствии с условиями рамочного договора, к ледокольным проводкам судов будут привлекаться 8 ледоколов Arctia Icebreaking мощностью от 10 до 19 МВт и тяговым усилием от 113 до 234 тонн.

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