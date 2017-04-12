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HMM построит пять VLCC

12 апреля 2017, 16:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 137

На DSME

HMM подписала соглашение о намерениях с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) о строительстве пяти танкеров VLCC с опционом еще на пять судов.

В конце прошлого года HMM создала экспертный комитет по новостроям, рассмотрев все условия для строительства новых судов, включая востребованность, тип, количество судов, рыночные тренды, обоснование инвестиций и т.д.
«Сегодня мы оперируем 12 танкерами VLCC, которые составляют основу стабильной прибыли и повышения конкурентоспособности. И сейчас самое время заказать новые танкеры VLCC по исторически низкой для новостроев цене», – сказал CEO HMM Ю Чанг-кеун.

Окончательное соглашение должно быть заключено до конца июля. Эта первая сделка в рамках программы строительства новых судов, направленной на поддержку судоходной отрасли, о которой заявило корейское правительство в октябре прошлого года. Стоит отметить, что на эту программу было выделено 2,28 млрд долларов.

Помимо танкеров  VLCCs, HMM также планирует заказать контейнеровозы малого и среднего размеров.

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