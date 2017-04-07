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Гамбург Технологии IT рефы Мониторинг автоматизация

Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге

12 апреля 2017, 14:36 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 156

На терминале C. Steinweg

C. Steinweg внедрил систему автоматического мониторинга рефконтейнеров на многопрофильном терминале Süd-West Terminal в порту Гамбург.

Как правило, рефконтейнеры на терминалах проверяются на предмет нормального функционирования, температуры, влажности и прочих параметров вручную через определенные промежутки времени, обычно в интервале от 4 до 8 часов. Система CTAS Reefer System, разработанная австрийской Identec Solutions, отслеживает, записывает и обрабатывает все эти данные в полностью автоматическом режиме.

Система работает следующим образом: на каждый прибывающий контейнер крепится на магнит компактный датчик, который каждые 15 минут передает данные посредством радиосигнала. В случае, если возникает несоответствие заданных и фактических параметров, система генерирует тревожное оповещение.

Когда контейнер уходит с терминала, датчик снимается с него и ставится на другой, при этом все данные архивируются в системе, и при необходимости их можно поднять в случае возникновения вопросов или страховых случаев.

Как отмечают в компании-разработчике, в отличие от использующихся на сегодня решений на основе модема, их технология является беспроводной и независимой, она совместима со всеми существующими моделями рефконтейнеров – Daikin, Carrier, Starcool и Thermoking.

CTAS Reefer интегрирована с системой управления терминалом. По оценке Райнера Фабиана, MD C. Steinweg (Süd-West Terminal), система позволяет гарантировать сохранность скоропортящихся грузов, и неполадки агрегата или отключение электропитания не останутся незамеченными.

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