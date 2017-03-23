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Логистика Kuehne+Nagel E-Commerce Alibaba

Kuehne + Nagel подписался с Alibaba

12 апреля 2017, 13:56 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 155

Планируется, что в Kuehne + Nagel будет предоставлять через Alibaba логистические услуги по доставке всеми видами транспорта

Kuehne + Nagel подписал меморандум о взаимопонимании с Alibaba.com с тем, чтобы предлагать логистические услуги китайским клиентам B2B-подразделения Alibaba.

Уже в течение года платные пользователи Alibaba.com в Китае могут в режиме реального времени получить котировки, забукировать отправку и доставку авиагрузов через разработанное Kuehne + Nagel цифровое решение KN FreightNet. Затем сотрудничество было расширено на LCL-грузы.

Теперь планируется, что в ближайшем будущем Kuehne + Nagel будет предоставлять через Alibaba логистические услуги по доставке различными видами транспорта – морским, автомобильным, железнодорожным и воздушным, а также по контрактной логистике за пределами Китая.

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