Цены на нефть растут шесть сессий подряд

Российский нефтеэкспорт, январь-февраль 2017

Саудовская Аравия намерена поддержать сделку ОПЕК о сокращении добычи нефти во второй половине 2017 года ради повышения цен на сырье. Хотя еще в марте страна заявляла, что не согласится на продление соглашения по сокращению добычи.

На этом фоне цены на нефть эталонных сортов в ходе шести торговых сессий подряд растут. Сегодня по данным на 9-36 московского времени июньские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне 56,35 доллара за баррель. По словам главы Минэнерго, Россия к середине апреля планирует выйти на сокращение добычи нефти в 250 тыс. баррелей в сутки. И пока сохраняет свой план по выходу к маю на требуемый уровень сокращения – 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Тем не менее, сейчас министерство находится в стадии обсуждения с нефтяными компаниями пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти.

По итогам января-февраля 2017 года российский экспорт нефти составил 40,8 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 72,5% – до 15,2 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 2 месяца этого года вырос на 8,4% – чуть более 26 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки вырос – на 60,6% (до 9,9 млрд долларов). Вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт дизельного топлива – на 10,5% (до 8,4 млн тонн). Стоимость экспортированного дизельного топлива, по данным ФТС РФ, составила 3,8 млрд долларов (+57%). Бензина было экспортировано 761,2 тыс. тонн (-13,6%). При этом в стоимостном выражении экспорт бензина вырос на 1,8%, до 333,3 млн долларов.

Экспорт природного газа за 2 месяца 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 39,2 млрд кубометров, что выше аналогичного уровня прошлого года на 21,7%. При этом в стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 23,4% – до 6,7 млрд долларов. Сжиженного природного газа по итогам января-февраля 2017 было экспортировано 2,1 млн тонн (-41,7%) на сумму 242,2 млн долларов (-54,3%).