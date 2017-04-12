Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
12 апреля 2017
11:49Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза
7 апреля 2017
11:40Новые темы на TransBaltica 2017
11:36Новые темы на TransBaltica 2017
4 апреля 2017
14:30XX международная конференция TransBaltica 2017
14:22XX международная конференция TransBaltica 2017
29 марта 2017
11:48TransRussia / TransLogistica: новые возможности развития и оптимизации транспортной логистики
11:39Выставка TransRussia / TransLogistica: новые возможности развития и оптимизации транспортной логистики
10:34Опасный – на море, безопасный – на жд
28 марта 2017
09:33Итоги Международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»
09:31Итоги XIII Международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»
Конференция

Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза

12 апреля 2017, 11:54 / SeaNews / Рейтинг: 133

Конференция 21 апреля в Петербурге

21 апреля в Петербурге пройдет конференция «Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», организованная НП «ГПУ ВЭД «Гермес» при поддержке Всероссийского центра сертификации «Межрегионтест» и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

С программой и условиями участия можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

Оцените статью:

0
Файлы к статье:
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 апреля 2017
16:54New Weekly №32 Грузооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:53New Weekly №32 Контейнерооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:37Финские ледоколы в российских водах
16:04HMM построит пять VLCC
15:36Что ставит товаропотоки под удар
14:36Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
13:56Kuehne + Nagel подписался с Alibaba
12:33Цены на нефть растут шесть сессий подряд
11:54Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза
11:18Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможниSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное