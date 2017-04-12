Конференция Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза 12 апреля 2017, 11:54 / SeaNews / Рейтинг: 133 Конференция 21 апреля в Петербурге 21 апреля в Петербурге пройдет конференция «Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», организованная НП «ГПУ ВЭД «Гермес» при поддержке Всероссийского центра сертификации «Межрегионтест» и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». С программой и условиями участия можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0