TransRussia через неделю

Бесплатный билет по промокоду

Через неделю, 18-20 апреля, в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная выставка в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.

В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.

Для бесплатного посещения выставки нужно получить электронный билет на www.transrussia.ru, указав промокод: tr17iENRS .

Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.