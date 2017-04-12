TransRussia через неделю
12 апреля 2017, 10:56 / SeaNews / Рейтинг: 196
Бесплатный билет по промокоду
Через неделю, 18-20 апреля, в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная выставка в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.
В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.
Для бесплатного посещения выставки нужно получить электронный билет на www.transrussia.ru, указав промокод: tr17iENRS.
Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.
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