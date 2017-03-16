Первая женщина капитан в NYK

Ею стала Томоко Кониси

NYK Line впервые за свою 132-летнюю историю выдвинула женщину на должность капитана судна. Ею стала 33-летняя Томоко Кониси.

Она пришла работать в NYK в 2004 году сразу после окончания Национального технологического института. Томоко Кониси стала первой женщиной-офицером в компании, работающей в море. Она работала на контейнеровозах, газовозах и автомобилевозах. Как сообщает The Asahi Shimbun, сейчас Томоко Кониси находится в рейсе, после завершения которого она приступит к работе в качестве капитана.

В 2004 году NYK стала первой среди японских компаний, которая начала принимать женщин-офицеров, и с тех пор их число растет. Сегодня в компании 14 женщин-офицеров, работающих в море и на суше.