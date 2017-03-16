Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
16 марта 2017
09:51Балкер NYK спас яхтсмена
15 февраля 2017
12:56Первый в мире LNG бункеровщик
18 января 2017
14:56Вакансия в НИК Лайн (Рус) в Петербурге
14:22Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
16 декабря 2016
10:28THE Alliance получил одобрение в США
2 декабря 2016
13:31NYK покупает рефы
31 октября 2016
11:46Акции NYK, MOL и K-Line взлетели
1 августа 2016
16:57NYK прогнозирует убыток
29 июня 2016
10:19Балкер NYK спас экипаж яхты SeaNews Club material
7 апреля 2011
18:45Фотоотчет с подписания соглашения Усть-Луга – ICO SeaNews Club material
NYK

Первая женщина капитан в NYK

12 апреля 2017, 10:36 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 272

Ею стала Томоко Кониси

NYK Line впервые за свою 132-летнюю историю выдвинула женщину на должность капитана судна. Ею стала 33-летняя Томоко Кониси.

Она пришла работать в NYK в 2004 году сразу после окончания Национального технологического института. Томоко Кониси стала первой женщиной-офицером в компании, работающей в море. Она работала на контейнеровозах, газовозах и автомобилевозах. Как сообщает The Asahi Shimbun, сейчас Томоко Кониси находится в рейсе, после завершения которого она приступит к работе в качестве капитана.

В 2004 году NYK стала первой среди японских компаний, которая начала принимать женщин-офицеров, и с тех пор их число растет. Сегодня в компании 14 женщин-офицеров, работающих в море и на суше.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 апреля 2017
16:54New Weekly №32 Грузооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:53New Weekly №32 Контейнерооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:37Финские ледоколы в российских водах
16:04HMM построит пять VLCC
15:36Что ставит товаропотоки под удар
14:36Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
13:56Kuehne + Nagel подписался с Alibaba
12:33Цены на нефть растут шесть сессий подряд
11:54Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза
11:18Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможниSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное