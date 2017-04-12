Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
12 апреля 2017
15:36Что ставит товаропотоки под удар
14:36Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
11 апреля 2017
11:57Как прийти к единой правде в морских перевозках
11:26Про людей, роботов и цифровые технологии
10 апреля 2017
15:41В едином электронном формате
12:05Банковская гарантия для таможни
7 апреля 2017
15:12О преимуществах новых таможенных технологий
4 апреля 2017
11:29Открытая перегрузка угля в портах может быть запрещена
28 марта 2017
12:44Игорь Евстафьев: Никто не должен проиграть
23 марта 2017
10:18Гибрид трака с троллейбусом
Технологии ФТС таможенное оформление

На невозможное нужно немного больше времени

12 апреля 2017, 10:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 208

О перспективах электронного взаимодействия органов исполнительной власти в портах

Участники  круглого стола «Транспорт и логистика» в рамках форума «Северное измерение» обсудили единое информационное взаимодействие таможни и других контрольно-надзорных органов.

По мнению советника по таможенным вопросам компании Nawinia Rus Марины Лякишевой, Федеральная таможенная служба РФ – одна из самых продвинутых в этой сфере среди других исполнительных органов власти, остальные службы подтягиваются. «ФТС имеет дорожные карты или соглашения с 56-ю органами исполнительной власти, – сказала она. – Процесс автоматизации неравномерный, кто-то из регуляторов более продвинут, кто-то менее. Но технологические схемы информационного взаимодействия между исполнительными органами разработаны и утверждены, и все ведомства по ним двигаются. Бизнес хочет всего и сразу и, желательно, вчера. Процессы развиваются. Может быть, не так быстро и не очень равномерно, как нам хотелось бы. Однако прогресс не остановить, и в жизни все возможно, просто на невозможное нужно немного больше времени».

Однако, по мнению М.Лякишевой, с точки зрения оформления товаров в портах, удивительно не отсутствие 100%-процентного электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, а имеющиеся факты комиссионной инспекции на судне. «Этого уже нет нигде в мире, только у нас, – подчеркнула она и задала начальнику Балтийской таможни Сергею Сенько вопрос, помнит ли он случаи, когда с выходом комиссии судам запретили заход в порт.

«По большей степени, такие факты были не по вине таможни, – ответил С.Сенько. –  Сегодня 70% судов оформляются безкомиссионно, но с обязательным выходом пограничной службы. Но, вместе с тем, когда мы выходим на комиссию, технологией, которая утверждена координационным совещанием, предусмотрена возможность даже аварийной работы, начинать грузовые операции по раскреплению судна, поднятия на борт представителей стивидорных компаний, которые занимаются предварительными операциями по разгрузке».

Что касается взаимодействия с иными контрольно-надзорными органами, С.Сенько еще раз напомнил о портале «Морской порт». «Это один из элементов, который позволяет в электронном виде скоординировать действия между таможней, Россельхознадзором и Роспотребнадзором, – подчеркнул он. – Законодательство сегодня немного отстает от наших инноваций. Но как раз «Морской порт» позволяет минимизировать в перспективе применение бумажной технологии».

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 апреля 2017
16:54New Weekly №32 Грузооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:53New Weekly №32 Контейнерооборот портов Севера РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:37Финские ледоколы в российских водах
16:04HMM построит пять VLCC
15:36Что ставит товаропотоки под удар
14:36Автоматический мониторинг рефов в Гамбурге
13:56Kuehne + Nagel подписался с Alibaba
12:33Цены на нефть растут шесть сессий подряд
11:54Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза
11:18Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможниSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное