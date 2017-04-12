О перспективах электронного взаимодействия органов исполнительной власти в портах

Участники круглого стола «Транспорт и логистика» в рамках форума «Северное измерение» обсудили единое информационное взаимодействие таможни и других контрольно-надзорных органов.

По мнению советника по таможенным вопросам компании Nawinia Rus Марины Лякишевой, Федеральная таможенная служба РФ – одна из самых продвинутых в этой сфере среди других исполнительных органов власти, остальные службы подтягиваются. «ФТС имеет дорожные карты или соглашения с 56-ю органами исполнительной власти, – сказала она. – Процесс автоматизации неравномерный, кто-то из регуляторов более продвинут, кто-то менее. Но технологические схемы информационного взаимодействия между исполнительными органами разработаны и утверждены, и все ведомства по ним двигаются. Бизнес хочет всего и сразу и, желательно, вчера. Процессы развиваются. Может быть, не так быстро и не очень равномерно, как нам хотелось бы. Однако прогресс не остановить, и в жизни все возможно, просто на невозможное нужно немного больше времени».

Однако, по мнению М.Лякишевой, с точки зрения оформления товаров в портах, удивительно не отсутствие 100%-процентного электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, а имеющиеся факты комиссионной инспекции на судне. «Этого уже нет нигде в мире, только у нас, – подчеркнула она и задала начальнику Балтийской таможни Сергею Сенько вопрос, помнит ли он случаи, когда с выходом комиссии судам запретили заход в порт.

«По большей степени, такие факты были не по вине таможни, – ответил С.Сенько. – Сегодня 70% судов оформляются безкомиссионно, но с обязательным выходом пограничной службы. Но, вместе с тем, когда мы выходим на комиссию, технологией, которая утверждена координационным совещанием, предусмотрена возможность даже аварийной работы, начинать грузовые операции по раскреплению судна, поднятия на борт представителей стивидорных компаний, которые занимаются предварительными операциями по разгрузке».

Что касается взаимодействия с иными контрольно-надзорными органами, С.Сенько еще раз напомнил о портале «Морской порт». «Это один из элементов, который позволяет в электронном виде скоординировать действия между таможней, Россельхознадзором и Роспотребнадзором, – подчеркнул он. – Законодательство сегодня немного отстает от наших инноваций. Но как раз «Морской порт» позволяет минимизировать в перспективе применение бумажной технологии».