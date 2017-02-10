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heavylift негабаритные и тяжеловесные грузы Agility

Мордовский негабарит

12 апреля 2017, 10:02 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 250

На финальном этапе потребовалось разбирать ворота ангара

Agility поделилась опытом доставки оборудования для цементного завода. Груз – размольную чашу сырьевой мельницы диаметром 5,5 м, высотой 3 м и весом 91 тонна – нужно было перевезти из Германии в Мордовию.

Из Германии в порт Антверпен оборудование доставили на низкорамном трале, оттуда – морским путем в Санкт-Петербург, после выгрузки в Петролеспорту чашу перегрузили на автотранспорт и доставили на завод в Мордовию. Запасные части доставлялись автотранспортом напрямую из Германии в пос. Комсомольский.

Как рассказали SeaNews в компании, самым сложным при организации перевозки было то, что высоко располагался центр тяжести груза, поэтому были сложности с перегрузкой и креплением. Диаметр груза был очень большой, поэтому потребовалось дополнительное согласование для выезда из порта. Когда чаша приехала к клиенту, потребовалось разбирать ворота ангара, т.к. они были шириной 4 метра, а ширина чаши – более 5 метров.

Ка отметил президент Agility, Владимир Ерымовский, «Клиент был доволен сотрудничеством и передал нам организацию доставки и таможенное оформление редуктора весом 48 тонн из Сланцев в Польшу на завод FLSmidth MAAG GEAR. Оборудование будет отремонтировано на заводе-изготовителе и отправлено обратно».

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