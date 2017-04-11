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12 апреля в истории транспортной отрасли

12 апреля 2017, 09:35 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 158

События и факты

1903 год. В городе Истборне открылась первая в Англии городская омнибусная линия, обслуживаемая многоместными экипажами с механической тягой. Слово "омнибус" по латыни означает "для всех". Впервые омнибусы на конной тяге появились в Париже в 1662 году по предложению великого математика и философа Блеза Паскаля "для лиц, не имеющих возможностей пользоваться каретой". Однако через какое-то время парижские власти запретили ездить в омнибусах "людям низкого звания" - рабочим, солдатам, слугам. Так новый вид транспорта лишился своего основного контингента и надолго прекратил существование, возродившись лишь в первой трети XIX столетия.

1911 год. Выполнен первый беспересадочный авиарейс по трассе Лондон - Париж. Полет продолжался 3 час. 56 мин.

1985 год. С конвейера Горьковского автозавода сходит миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24. О «несерийных» ГАЗ-24 можно прочитать здесь, а о модификациях – здесь. ГАЗ-24 часто снимали в кино и в рекламных роликах.

1995 год. На Горьковском автозаводе собран 3-миллионный легковой автомобиль. Им стала «Волга» ГАЗ-31029 в комплектации «Люкс».

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