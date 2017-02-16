Верхнее строение ЛСП-2 для месторождения им. В.Филановского

Должны отбуксировать на место установки 15 апреля

11 апреля от причалов судостроительного завода «Красные Баррикады» в Астрахани началась буксировка комплекса верхнего строения ледостойкой стационарной платформы №2 (ЛСП-2) на месторождение им. В.Филановского в Каспийском море.

По информации ФГУП «Росморпорт», буксирному каравану в составе 4 буксиров и транспортно-монтажной баржи «Иван Кувыгин», на которой размещено верхнее строение ЛСП-2, предстоит преодолеть маршрут в 230 км – в основном по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу.

Лоцманская проводка каравана осуществляется лоцманами Астраханского филиала Росморпорта во взаимодействии с операторами СУДС портов Астрахань и Оля. На всем протяжении маршрута вдоль Волго-Каспийского морского судоходного канала были выполнены промеры глубин. Ожидается, что буксирный караван прибудет к месту своего назначения 15 апреля 2017 года.

Верхнее строение ЛСП-2 предназначено для бурения и эксплуатации скважин второй очереди месторождения им. В.Филановского. Напомним, летом прошлого года был завершен вывод из порта Астрахань в море буксирного каравана, осуществлявшего транспортировку опорного блока платформы жилого модуля (ПЖМ-2). Ранее, в сентябре 2014 года из Астрахани была осуществлена транспортировка верхнего строения райзерного блока, а до этого, в июне – верхнего строения центральной технологической платформы (ЦТП). Ранее, в сентябре 2014 года из Астрахани была осуществлена транспортировка верхнего строения райзерного блока, а до этого, в июне – верхнего строения центральной технологической платформы (ЦТП).

Как сообщил в начале апреля этого года ЛУКойл, добыча нефти на действующих месторождениях Северного Каспия – им. Юрия Корчагина и им. Владимира Филановского– составила с начала разработки 9 млн тонн. Наиболее активный прирост добычи в акватории Каспия начался с вводом в промышленную эксплуатацию месторождения им. Владимира Филановского осенью прошлого года. В начале 2017 года на проекте была добыта миллионная тонна нефти. На месторождении уже введены в эксплуатацию четыре скважины с горизонтальным окончанием, ведется строительство пятой. ЛУКойл открыл месторождение им. В.Филановского в 2005 году. Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн, газа С1+C2 – 32,2 млрд куб. м.