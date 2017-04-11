Первый блок-трейн из Великобритании в Китай

Время в пути – три недели

10 апреля с терминала DP World London-Gateway отправился первый контейнерный поезд в Китай.

Как сообщили SeaNews в InterRail Group, являющейся оператором поезда, в составе первого поезда – 32 контейнера, груженые товарами британского производства – виски, безалкогольными напитками, витаминами, детским питанием и фармацевтической продукцией.

Маршрут поезда проходит через тоннель под Ла-Маншем по территории Франции, Бельгии, Германии (с заходом в Дуйсбург), Польши, Белоруссии, России и Казахстана. Конечный пункт назначения – Йиву, туда состав должен прийти 27 апреля.

Напомним, первый контейнерный поезд из Китая прибыл в Великобританию 18 января. Проект реализуется в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».