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Китай контейнерный поезд блок-трейн Великобритания Шелковый путь

Первый блок-трейн из Великобритании в Китай

11 апреля 2017, 16:46 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 188

Время в пути – три недели

10 апреля с терминала DP World London-Gateway отправился первый контейнерный поезд в Китай.

Как сообщили SeaNews в InterRail Group, являющейся оператором поезда, в составе первого поезда – 32 контейнера, груженые товарами британского производства – виски, безалкогольными напитками, витаминами, детским питанием и фармацевтической продукцией.

Маршрут поезда проходит через тоннель под Ла-Маншем по территории Франции, Бельгии, Германии (с заходом в Дуйсбург), Польши, Белоруссии, России и Казахстана. Конечный пункт назначения – Йиву, туда состав должен прийти 27 апреля.

Напомним, первый контейнерный поезд из Китая прибыл в Великобританию 18 января. Проект реализуется в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».

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