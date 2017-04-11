Тойота потеснила Фольксваген

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Автопром Продажи

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11 апреля 2017, 15:11 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 207

Продажи на российском авторынке – итоги первого квартала

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в марте этого года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 9,4% до 137,9 тыс. единиц. Всего за первый квартал 2017 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, было продано 322,5 тыс. автомобилей – на 1,1% больше, чем годом ранее.

«Наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9% рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс», – прокомментировал итоги января-марта председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

«Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результат за квартал более 4 лет. Однако, как говорится, одна ласточка весны не делает. Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом».

По итогам марта лидер российского авторынка Lada показала рост объемов продаж на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. KIA переместилась на вторую строчку по количеству проданных автомобилей, по сравнению с мартом 2016 года ее продажи увеличились на 18%. Hyundai спустился на третье место, его объемы продаж выросли на 29%. На четвертой и пятой строчке находятся Renault и Toyota, чьи продажи выросли на 19% и 18% соответственно. Напомним, в рейтинге по итогам февраля 2017 года на пятой строчке был Volkswagen.

Наиболее существенно увеличились продажи у таких брендов как Zotye (в 7,3 раза), Foton (в 3 раза), Smart (в 2,8 раза), Jaguar (в 2,7 раза) и Datsun (в 2 раза). Самый существенный спад произошел у SsangYong (-96%), Brilliance (-86%), Geely (-63%), FM (-58%), BAW (-58%), Audi (-41%).

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