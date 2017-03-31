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Новый председатель Совета директоров Global Ports

11 апреля 2017, 14:58 / SeaNews / Рейтинг: 328

И изменения в составе Совета

По информации Global Ports Investments, на общем годовом собрании акционеров компании, прошедшем 10 апреля, председателем Совета директоров был избран представитель APM Terminals Педер Сондергаард. На этом посту он сменил другого представителя APMT, Тимена Меестера, который вышел из состава Света директоров в феврале этого года.

По информации APMT, П.Сондергаард работает в группе A.P. Moller-Maersk более 25 лет, с января этого года он занимает должность Chief Portfolio Officer APM Terminals и отвечает все совместные предприятия в терминальной сфере, включая Global Ports, за будущие инвестиционные проекты в терминальной сфере и продажу терминальных активов.

Акционеры Global Ports также приняли отставку членов Совета директоров Александра Назарчука и Шивон Уокер. Новыми членами Совета директоров избраны Бритта Далунде и Элиа Николау.

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