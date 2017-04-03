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Владивосток Владивостокский морской торговый порт Ямал СПГ

Сталь для Ямал СПГ

11 апреля 2017, 14:17 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 202

Из Южной Кореи через ВМТП

Владивостокский морской торговый порт закончил работы по перевалке и отгрузке трех судовых партий листовой стали из порта Поханг (Южная Корея). Как сообщили SeaNews в компании, груз общим объемом свыше 10 тыс. тонн предназначен для строящегося газопровода проекта «Ямал СПГ».

В январе этого года порт и АО «Загорский трубный завод» (поставщик труб для «Ямал СПГ») заключили прямой договор на перевалку и железнодорожную отправку стальных неупакованных листов. Перевалка листовой стали осуществлялась по схеме судно-склад-полувагон. Заключительную партию порт отправил заказчику на днях.

Из листовой стали «Загорский трубный завод» изготовит трубы, предназначенные для строительства второй очереди Южно-Тамбейского месторождения. 

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