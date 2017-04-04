Приглашаем на наш стенд на ТрансРоссии
11 апреля 2017, 12:10 / SeaNews / Рейтинг: 216
Презентация нового аналитического сервиса
На нашем стенде Вы сможете:
- Получить печатную версию свежих закрытых аналитических материалов с портала seanews.ru, посвященных рынку морских перевозок
- Ознакомиться с действующим прототипом новейшего интерактивного аналитического сервиса таможенной статистики портов РФ
- Вживую посмотреть и заказать наше ежегодное исследование «Российский контейнерный рынок. 2016»
- Ознакомиться с рекламными возможностями нашего портала и журнала
Для оформивших подписку на аналитику на выставке – скидка 10%
Наши координаты: павильон 1, зал 1, стенд А703
Промокод для бесплатного посещения выставки tr17iENRS – указывается при регистрации на www.transrussia.ru
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