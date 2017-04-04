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ТрансРоссия

Приглашаем на наш стенд на ТрансРоссии

11 апреля 2017, 12:10 / SeaNews / Рейтинг: 216

Презентация нового аналитического сервиса

На нашем стенде Вы сможете:

  • Получить печатную версию свежих закрытых аналитических материалов с портала seanews.ru, посвященных рынку морских перевозок

  • Ознакомиться с действующим прототипом новейшего интерактивного аналитического сервиса таможенной статистики портов РФ

  • Вживую посмотреть и заказать наше ежегодное исследование «Российский контейнерный рынок. 2016»

  • Ознакомиться с рекламными возможностями нашего портала и журнала

Для оформивших подписку на аналитику на выставке – скидка 10%

Наши координаты: павильон 1, зал 1, стенд А703

Промокод для бесплатного посещения выставки tr17iENRS – указывается при регистрации на www.transrussia.ru

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