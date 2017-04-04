ТрансРоссия Приглашаем на наш стенд на ТрансРоссии 11 апреля 2017, 12:10 / SeaNews / Рейтинг: 216 Презентация нового аналитического сервиса На нашем стенде Вы сможете: Получить печатную версию свежих закрытых аналитических материалов с портала seanews.ru, посвященных рынку морских перевозок

Ознакомиться с действующим прототипом новейшего интерактивного аналитического сервиса таможенной статистики портов РФ

Вживую посмотреть и заказать наше ежегодное исследование «Российский контейнерный рынок. 2016»

Ознакомиться с рекламными возможностями нашего портала и журнала Для оформивших подписку на аналитику на выставке – скидка 10% Наши координаты: павильон 1, зал 1, стенд А703 Промокод для бесплатного посещения выставки tr17iENRS – указывается при регистрации на www.transrussia.ru Оцените статью: 1