Еврокомиссия разрешила Maersk купить Hamburg Sued

На определенных условиях

Еврокомиссия одобрила приобретение Maersk Line немецкой линии Hamburg Sued.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, одобрение дано при условии, что Hamburg Sued выйдет из состава пяти консорциумов, члены которых работают на трейдах Северная Европа – Центральная Америка и Карибы, Северная Европа – западное побережье Южной Америки, Северная Европа – Ближний Восток и Средиземноморье – восточное побережье Южной Америки. Речь идет о консорциумах Eurosal 1/SAWC, Eurosal 2/SAWC, EPIC 2, CCWM/MEDANDES и MESA.

Напомним, о приобретении Maersk Line шиппингового актива August Oetker KG, судоходной компании Hamburg Sued было объявлено в декабре 2016 года. Соглашение о купле-продаже стороны подписали 14 марта этого года. В периметр сделки входят все подразделения Hamburg Sued, а также основные активы (суда и контейнеры). Закрытие сделки предполагается в конце этого года.

Приобретение Hamburg Sued позволит Maersk Line увеличить вместимость своего флота с 3,1 млн TEU до порядка 3,8 млн TEU и нарастить долю в глобальном контейнерном флоте с 15,7% до 18,6%. Объединенный флот будет состоять из 741 судна со средним возрастом 8,7 года.