Как прийти к единой правде в морских перевозках

Maersk о совместном блокчейн-проекте с IBM

На круглом столе «Транспорт и логистика» в рамках VIII форума «Северное измерение», организованного Деловым советом Северного измерения и Ассоциацией европейского бизнеса в Петербурге, обсудили цифровые технологии в международной торговле.

Почему морской транспорт остается отстающим в части внедрения информационных технологий, как эту проблему можно решить и в чем ценность блокчейн-технологии, рассказал менеджер по коммерческому развитию регионального офиса Maersk Line в Восточной Европе Андрей Нараевский.

«При том, что сегодня порядка 90% мировой торговли осуществляется при помощи морского транспорта, наш сегмент транспортной отрасли является одним из отстающих в плане внедрения информационных технологий», – сказал А.Нараевский.

В первую очередь это объясняется тем, что обмен информацией происходит неэффективно через границы как государств, так и самих компаний: данные зачастую передаются не совсем достоверно, допускаются ошибки. Вторая причина – большая доля бумажного документооборота. «Это касается не только России и стран Восточной Европы, – отметил А.Нараевский. – Документооборот на морском транспорте используется по всему миру сегодня, и пока нам не удалось найти какого-то решения этой проблемы».

Неэффективность информационного обмена, по мнению А.Нараевского, имеет несколько причин. Прежде всего, это отсутствие единого формата данных, отсутствие стандарта обмена информацией и обмен только между двумя участниками перевозки, как правило, один на один. «Максимум три участника обмениваются информацией в едином поле, – подчеркнул он. – Это мы видим в отношениях между таможенными брокерами и участниками внешней торговли или между получателями груза и морским линиями. Но, как правило, обмен идет в совершенно других реальностях, иных плоскостях, и данные зачастую могут не совпадать, отличаться, конфликтовать. Это выливается в серьезные проблемы для участников процесса».

Ключевая проблема – отсутствие единой «правды» о процессе перевозки: что из себя представляет груз, кто его везет, откуда, куда следует и т.п.. «Мы считаем, рост международной торговли, ее безопасность и упрощение невозможно без единого понимания правды о перевозке, – сказал А.Нараевский. – По сути дела, достижение этой «единой правды» – цель наших последних проектов по внедрению информационных технологий в шиппинге».

Презентуя участникам круглого стола совместный проект Maersk и IBM, А.Нараевский отметил, что он мог бы облегчить взаимодействие всех участников логистической цепочки. Это единая платформа, которая работает на принципах блокчейна – способа формирования базы единых данных между участниками процесса. Участники смогут создавать ее из компонентов своих баз данных, постепенно формируя единую цепочку. Технология дает максимально детальную информацию о перевозке, является нейтральной и фактически представляет собой подпространство интернета. Это система с прописанными правилами взаимодействия, с четким пониманием, как это действует, она максимально устойчива к ошибкам и внешним воздействиям.

«Работа над этой системой началась задолго до официального объявления о партнерстве с IBM, – рассказал А.Нараевский. – Еще в прошлом году мы провели ряд перевозок с пилотным запуском этой системы, в частности, между портами Роттердам и Ньюарк для компании Schneider Electric, а также между Кенией и Нидерландами».

Главным преимуществом при пробной реализации новой технологии А.Нараевский назвал налаженную систему взаимодействия между грузовладельцами, экспедиторами, таможенными органами по созданию такой цепочки единой базы данных, которая была бы доступна всем участникам процесса. Технология дает максимальную прозрачность информации для всех участников и максимально сокращает возможные потери по времени при перевозке.

На первом этапе компания планирует включить в проект только непосредственно вовлеченных участников – это шиппинговые компании, портовые терминалы, а также компании, участвующие в наземных перевозках. Но в конечном варианте в систему должно влиться максимальное количество участников: отправитель, банк, получатель, страховщик груза, компании, предоставляющие контейнеры, и таможенные органы. «Ценность этой системы очевидна для всех участников процесса, – считает А.Нараевский. – Если сейчас мы многие данные не видим или получаем их в искаженном виде, через третьи руки, то в данном случае все участники будут включены в круг обмена информацией, вкладывать в него свой «кусок». Так мы будем иметь более полную, четкую и своевременную картину реальности».

По мнению А.Нараевского, в перспективе это поможет трансформировать весь бизнес в международной торговле, поскольку позволит решить проблемы с потерей информации, ее задержкой, возможными противоправными действиями, и, безусловно, создаст огромную добавленную стоимость с точки зрения конечного потребителя продукции.

«Конечная цель проекта – это внедрение в систему международных перевозок, так называемого интернета вещей, то есть «умных» устройств, которые заложены этой технологией»– пояснил А.Нараевский. Какой выигрыш получается для всей отрасли в целом? В первую очередь, это требование наших клиентов, которые являются конечными пользователями наших транспортных услуг, иметь исчерпывающую информацию о товаре, который они покупают. Имея такую платформу, систему объединенных баз данных, они могут быть лучше информированы и сделать правильный выбор. С другой стороны, не являясь непосредственными участниками перевозок, от блокчейна выиграют государственные органы. Мы считаем, наш проект позволит максимально информировать таможенные органы, какой груз они собираются растаможить, и максимально ускорить процесс таможенного оформления непосредственно по прибытии в порт. Это достигается за счет безопасного проведения информации от А до Я, от начальной точки отправления товара до конечной. Как пример можно привести отправки бананов из Эквадора в Россию, было несколько случаев, когда в контейнерах обнаружили наркотики. Мы сможем отследить, с какой плантации, откуда и когда отправлен контейнер, кто причастен к его перевозке с самого начала, буквально, кто был тот упаковщик, который стоял на ленте при затарке контейнера. Наличие такой системы изначально создаст некий барьер для возможного противоправного действия. В данном случае, если мы сможем реализовать нашу систему, информация о том, откуда пришел этот груз, кто причастен к этой противоправной деятельности будут доступны для таможенных и правоохранительных органов».