Про людей, роботов и цифровые технологии

Том Хюльделунд о вызовах и возможностях в цифровую эпоху

Основной темой круглого стола «Транспорт и логистика» в рамках VIII форума «Северное измерение», организованного Деловым советом Северного измерения и Ассоциацией европейского бизнеса в Петербурге, было использование новейших информационных технологий в сфере грузовых перевозок.

Глобальные изменения, ожидающие отрасль в свете тотальной дигитализации, руководитель регионально офиса Maersk line в Восточной Европе Maersk Том Хюльделунд и бессменный модератор круглого стола охарактеризовал так: «Наши клиенты молодеют, у них новые требования в цифровую эпоху. Экономисты год назад написали статью: 50% всех рабочих мест в мире исчезнут в ближайшие 10-20 лет, их вытеснят роботы, киберы. Даже в банковском деле, в программировании, в страховом бизнесе. Мы будем вытесняться роботами».

В то же время, для бизнеса дигитализация представляет собой уникальный шанс для развития, который важно не упустить. «У нас никогда еще не было лучшего шанса, за который мы должны были бы ухватиться, и развивать свой предпринимательский дух».

Maersk намерен использовать свой шанс, развивая, в частности, совместный проект с IBM по использованию в транспортной отрасли блокчейн-технологии. «Мы не знаем, станет ли это стандартом в нашей отрасли, – отметил Т. Хюльделунд. – Но необходимо подчеркнуть – это наше будущее. Эта технология – технология будущего. По нашей оценке, приблизительно 20% всего документооборота в отрасли является избыточным, если внедрим такую технологию, мы сможем существенно снизить затраты для всех участников перевозки».