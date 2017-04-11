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Транзит Китай Линейный сервис Восточная стивидорная компания МТК Приморье-1 Международный транспортный коридор

Первая прямая китайская линия на ВСК

11 апреля 2017, 10:37 / SeaNews / Рейтинг: 78

И закольцованный коридор «Приморье-1»

На терминале ООО «Восточная стивидорная компания» начал работу первый прямой линейный сервис китайского оператора, действующий в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1».

Морская линия Land Sea Channel, специально заточенная под доставку китайских грузов из северных и северо-восточных провинций Китая через ВСК в направлении южных портов Китая и стран АТР, будет работать по маршруту порт Тайцань – ВСК – порт Тайцань.

Ранее грузы, идущие из северных и северо-восточных провинций Китая по МТК «Приморье-1», перемещались на судах других линий, что предполагало судозаходы во все стоящие в ротации порты и увеличивало время доставки, отмечают на ВСК.

Первое судно на линии, «Итальянский Экспресс» вместимостью 1082 TEU, встало под обработку к причалам ВСК сегодня. Погрузка составила 250 TEU, в контейнерах – пиломатериалы, сельскохозяйственные товары и иные грузы. Планируется, что судозаходы Land Sea Channel на ВСК будут осуществляться каждые 10 дней.

Партнером ВСК в организации линии выступила китайская HeiLongJiang Sea Land Channel International Logistics Co., Ltd. Контейнерная партия первого судозахода была сформировала в Суйфэньхэ агентом «Порт МэйАгент», погружена на подвижной состав ПАО «ТрансКонтейнер» и отправлена единым контейнерным поездом в направлении ВСК, где в режиме таможенного транзита ожидала погрузки на судно. В дальнейшем на судах новой линии предполагается перевозить импортные, экспортные и другие виды грузов, не ограничиваясь только грузами «Приморье-1».

Как отметил управляющий директор ВСК Александр Дудко, сегодня ВСК является единственным терминалом среди работающих в международном транспортном коридоре «Приморье-1», который предоставляет клиентам кольцевой логистический маршрут и полный цикл услуг по доставке контейнеров с северных территорий в южные порты Китая и страны АТР, а также в обратном направлении.

«Регулярный железнодорожный маршрут был налажен на ВСК в июле 2016 года, – напомнил А.Дудко. – Теперь ВСК обеспечивает полноценный сервис на всем маршруте МТК «Приморье-1»: железнодорожная доставка от/до пограничного пункта пропуска, услуги перевалки на терминале ВСК, морская доставка в/из Китая».

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