Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2017

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11 апреля 2017, 10:27 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 66

Цены на бункерное топливо продолжают расти

На 15 неделе года бункерное топливо во всех исследуемых портах продолжает дорожать.
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