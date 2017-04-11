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Транзит Балтийская таможня IT таможенное оформление

Первая пошла

11 апреля 2017, 10:10 / SeaNews / Рейтинг: 75

На таможенном посту Гавань выпущена первая в Балтийской таможне предварительная электронная транзитная декларация

31 марта на таможенном посту Гавань Балтийской таможни была зарегистрирована первая предварительная транзитная декларация, поданная в электронной форме.

По информации Балтийской таможни, декларация была подана таможенным перевозчиком ООО «Восход-Транс» на товары «косметички из текстиля», перемещаемые по таможенной процедуре таможенного транзита автомобильным транспортом. Должностными лицами таможенного поста было принято решение о выпуске без внесения обеспечения.

Как поясняют в таможне, в соответствии с распоряжением ФТС России от 18 февраля 2015 года №62-р «О проведении эксперимента по совершению таможенными органами таможенных операций при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме» первоначально в пилотную зону по проведению эксперимента были включены 17 таможенных постов, из них от СЗТУ были представлены только многосторонние автомобильные пункты пропуска Куничина Гора и Шумилкино в регионе деятельности Псковской таможни. Постепенно количество участников расширялось, а с 18 мая 2016 года были полностью сняты ограничения по включению таможенных органов в эксперимент.

С 20 марта 2017 года вступил в силу приказ Министерства финансов РФ от 30.08.2016 №144н «Об утверждении Порядка использования Единой автоматизированной системы таможенных органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в электронной форме». Документ вводит порядок предварительного декларирования товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, а также регламентирует использование сведений, содержащихся в электронной транзитной декларации, в качестве предварительной информации при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ.

В первом квартале 2017 года доля электронных транзитных деклараций по таможенным органам СЗТУ составила около 24,4%. В регионе деятельности Балтийской таможни по итогам квартала оформлено более 12 тыс. электронных транзитных деклараций, что составило около 87,8% от всех транзитных деклараций, оформленных за этот период период.

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