11 апреля в истории транспортной отрасли

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11 апреля 2017, 09:52 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 73

События и факты

1891 год. Издан высочайший указ Александра III о закладке в Российской империи Великого сибирского пути (Транссиб).

1923 год.  Создана первая авиакомпания на Украине. Компания "Укрвоздухпуть" открыла регулярные линии Харьков - Одесса и Харьков - Киев на самолёте Dornier Comet.

1936 год. Стартовал серийный выпуск первого легкового автомобиля марки Toyota – модели АА, дизайн которой японцы скопировали у американцев.

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