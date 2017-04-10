Автопром Авиаперевозки Железная дорога 11 апреля в истории транспортной отрасли 11 апреля 2017, 09:52 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 73 События и факты 1891 год. Издан высочайший указ Александра III о закладке в Российской империи Великого сибирского пути (Транссиб). 1923 год. Создана первая авиакомпания на Украине. Компания "Укрвоздухпуть" открыла регулярные линии Харьков - Одесса и Харьков - Киев на самолёте Dornier Comet. 1936 год. Стартовал серийный выпуск первого легкового автомобиля марки Toyota – модели АА, дизайн которой японцы скопировали у американцев. Оцените статью: 0