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Ледовая обстановка Большой порт Санкт-Петербург Ограничения

Смягчение ледовых ограничений в Большом порту Санкт-Петербург

11 апреля 2017, 09:43 / SeaNews / Рейтинг: 70

В связи с улучшением ледовой обстановки и положительными прогнозами

В соответствии с распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург, в связи с улучшением ледовой обстановки изменяются ограничения по режиму ледового плавания на акватории порта и на подходах к нему.

С 00-00 11 апреля барже-буксирные составы допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов, суда без ледового класса и суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледоколов или под проводкой ледоколов.

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