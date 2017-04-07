Смягчение ледовых ограничений в Большом порту Санкт-Петербург

В связи с улучшением ледовой обстановки и положительными прогнозами

В соответствии с распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург, в связи с улучшением ледовой обстановки изменяются ограничения по режиму ледового плавания на акватории порта и на подходах к нему.

С 00-00 11 апреля барже-буксирные составы допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов, суда без ледового класса и суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледоколов или под проводкой ледоколов.