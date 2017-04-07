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Финансы

Финансы ДелоПортс по МСФО

10 апреля 2017, 18:16 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 270

Прибыль выросла почти на четверть

ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за 2016 год в соответствии с МСФО.

Чистая прибыль компании составила по итогам года 4 073 млн рублей, что на 23,8% больше, чем за 2015 год. Выручка увеличилась на 0,4% и составила 7 799 млн рублей. Показатель EBITDA вырос на 17,8% до 5 753 млн рублей. При этом рентабельность по EBITDA составила 73,8% против 62,8% в 2015 году.

Операционный денежный поток увеличился на 6,3% до 4 733 млн рублей. Капитальные затраты по итогам 2016 года выросли в два раза до 1 127 млн рублей. Чистый долг общества по итогам 2016 года составил 4 327 млн рублей (-7,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года).

«В 2016 году компания продемонстрировала рост ключевых операционных и финансовых показателей. Активизация контейнерных перевозок, рекордный урожай зерна и улучшение качества услуг на наших терминалах способствовали росту грузооборота «ДелоПортс» (+10% по сравнению с 2015 годом) и увеличению доли холдинга в грузообороте сухих грузов Новороссийска с 15,0% до 15,6%, – прокомментировал итоги 2016 года генеральный директор ООО «ДелоПортс» Игорь Яковенко. – Важным событием 2016 года стало завершение строительства соединительного участка глубоководного причала «НУТЭП» и начало основных строительных работ в рамках инвестиционного проекта. С целью расширения перечня оказываемых услуг реализуется проект по оказанию буксирных услуг для клиентов на терминалах группы. Был подписан контракт на строительство буксиров с поставкой в 2017-2018 годах».

Напомним, в структуру активов ДелоПортс входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС. Общий объем перевалки по итогам 2016 года составил 6 млн тонн, что на 10,2% выше уровня 2015 года.

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