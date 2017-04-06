Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2017

Снизились ставки как на европейском, так и на американском направлениях

На 14 неделе снизились ставки как на трейде Азия – Европа, так и на американском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,4%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 7%, на порты восточного побережья – на 5%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе также пошли вниз — снижение составило 1,8%. В то же время, ставки на Австралию и Новую Зеландию на 14 неделе, наоборот, выросли на 1,6%.

Ставки на Южную Америку опустились по сравнению с 13 неделей на 3,6%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии увеличились одинаково на 0,5%. Также выросли ставки на Сингапур — на 2,7%. Ставки на Южную Корею и на Тайвань, в то же время, снизились на 1,8% и 0,6% соответственно.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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