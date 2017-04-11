В едином электронном формате

О технологиях e-TIR, e-CMR и print@home в международных автомобильных перевозках

На круглом столе «Транспорт и логистика» в рамках прошедшего в Петербурге форума «Северное измерение» выступил глава представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Дмитрий Чельцов. Он рассказал о деятельности IRU и новых цифровых проектах, разработанных и внедряемых при поддержке союза.

Международный союз автомобильного транспорта осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах. Сегодня МДП представляет собой глобальную гарантийную систему таможенного транзита, обеспечивающее перемещение грузов через границы. Востребованность и надежность МДП подтверждается ее расширением ее географии. «В 2015 году к Конвенции МДП присоединился Пакистан, в 2016 году – Китай, – отметил Д.Чельцов. – В 2017 уже принято решение присоединиться к Конвенции Саудовской Аравией и Индией. Более 20 стран сегодня проявили заинтересованность или находятся на этапе присоединения. Известно, что система МДП обеспечивает безопасный транзит с предоставлением международной гарантии безопасности по маршруту, проходящему по территории нескольких государств, особенно эффективно ее применение при пересечении границ, где национальные процедуры транзита прекращают свои действия, например, для регионов с различным уровнем развития национальных и региональных процедур транзита».

В 2015 году по инициативе IRU совместно глобальным договором ООН, так называемым UN Global Compact, создано глобальное партнерство по устойчивому транспорту. Его цель – содействие развитию транспортного бизнеса, транспортного комплекса и повышение его доли в формировании транспортной политики в рамках ООН. По словам Д.Чельцова, заинтересованность в партнерстве выразили уже свыше 50 мировых компаний, таких как Maersk, Volvo, Michelin и многие другие. «Именно в формате глобального партнерства будет строиться модель взаимодействия всех видов транспорта, в том числе по направлению гармонизации правовых режимов и содействия реализации цифровой повестки на транспорте, – подчеркнул он. – Неслучайно, что эти вопросы были в центре внимания первой глобальной конференции ООН и бизнес-саммита по устойчивому транспорту, организованных под эгидой ООН и при поддержке и содействии IRU в Ашхабаде в ноябре прошлого года».

Решение этой конференции нашли отражении и в ходе юбилейной сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии. Тогда 58 министров и комиссаров подписали резолюцию, в которой заявили о необходимости цифровой трансформации международных перевозок на основе безбумажных цифровых технологий. «В этой связи хотел бы отметить, что IRU уже сейчас реализует на практике проекты по внедрению электронной процедуры МДП, так называемый e-TIR, и электронной накладной – e-CMR», – сказал Д.Чельцов.

В феврале 2017 года была успешно реализована вторая фаза пилотного проекта e-TIR между Ираном и Турцией. С учетом полученных результатов принято решение расширить пилотный проект на Черноморский регион, между таможенными органами Турции и Украины на сегодня достигнута договоренность об использовании системы e-TIR между странами, в том числе в интермодальном сообщении между портами двух стран. «Наибольший эффект использования e-TIR может быть достигнут на отдельных коридорах, – сказал Д.Чельцов. – С учетом растущих грузопотоков между странами Северного измерения и Черноморским регионом, государствами Ближнего Востока, Центральной Азии с последующим выходом в Китай рассматривается возможность внедрения e-TIR при перевозке грузов на дальние расстояния. Это касается и интермодального сообщения как по направлению Восток – Запад, так и по направлению Север – Юг. С учетом этого пилотный проект в полной мере соотносится с целями и задачами Великого шелкового пути».

Как рассказал Д.Чельцов, качестве первого этапа перехода на безбумажную технологию IRU разработал концепцию реализации нового инновационного продукта «print@home». Проект предусматривает возможность создания цифрового формата книжки МДП, которая может быть заполнена в электронном виде на основании данных, указываемых при предварительном информировании в системе TIR-EPD. При этом книжку МДП можно будет распечатать в любом месте. В числе преимуществ нового проекта, который будет реализован на базе уже использующихся электронных инструментов IRU, – возможность получения книжки по электронной почте, сокращение расходов транспортных компаний и использование необходимого количества листов книжки МДП в зависимости от ситуации. При этом обеспечивается высокий уровень безопасности и надежности, как и при использовании бумажного варианта.

Еще одним направлением внедрения цифровых технологий является переход к использования накладной в электронном виде – e-CMR. «В настоящее время 11 стран Европы уже присоединились к дополнительному протоколу Конвенции, касающемуся электронной накладной, – сказал Д.Чельцов. – Среди них также страны, входящее в Северное измерение, – это Латвия, Литва и Эстония. В январе этого года при участии IRU успешно осуществлены первые перевозки грузов с использованием e-CMR между Испанией и Францией. Запланировано начало таких перевозок в Нидерландах, а также на Балканском полуострове. Многие страны ЕЭС уже подтвердили намерение в ближайшее время присоединиться к дополнительному протоколу». Среди очевидных преимуществ e-CMR Д.Чельцов отметил точность передаваемых данных и прозрачность, доступ в режиме реального времени, упрощение документооборота, а также снижение временных и финансовых затрат. На пространстве Евразии IRU уже обратился к правительствам стран с предложением присоединиться к протоколу конвенции, касающемуся e-CMR.

«В период набирающей сегодня обороты так называемой четвертой промышленной революции, ее влияние на создание устойчивых транспортных систем в цепи поставок будет только возрастать, и мы знаем, что эта тема широко обсуждалась в рамках Международного экономического форума в Давосе. Внедрение информационных технологий является ключом к решению ряда задач, в том числе повышения конкурентоспособности и эффективности всех процессов. Уже сегодня государство и бизнес активно работают над созданием условий для перехода на новый уровень информационного взаимодействия. Сегодня сложно в одиночку находить ответы современным вызовам. Для достижения успеха нам необходимо объединять усилия, и я уверен, что мы сможем сделать это вместе», – резюмировал свой доклад Д.Чельцов.