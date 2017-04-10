Оборот мировых контейнерных линий
10 апреля 2017, 15:09 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 389
По данным CTS, суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок в январе 2017 года составил 13,39 млн TEU, это на 11,2% больше январского показателя 2016 года. В том числе экспорт из портов Азии за январь увеличился по отношению к январю 2016 года на 11,7% и достиг 7.97 млн TEU.
Морские контейнерные перевозки в январе этого года выросли на 11%, а по итогам первых двух месяцев – почти на 10%
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:
- Заказать: Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 12 месяцев) - 45000 руб.
- Заказать: Подписка SeaNews (пакет для 5-ти пользователей на 6 месяцев) - 26000 руб.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!