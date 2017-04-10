Оборот мировых контейнерных линий

Морские контейнерные перевозки в январе этого года выросли на 11%, а по итогам первых двух месяцев – почти на 10%

По данным CTS, суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок в январе 2017 года составил 13,39 млн TEU, это на 11,2% больше январского показателя 2016 года. В том числе экспорт из портов Азии за январь увеличился по отношению к январю 2016 года на 11,7% и достиг 7.97 млн TEU.