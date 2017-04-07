С ММП пытаются взыскать пошлину дважды

Пароходство намерено судиться с таможней

Мурманскому морскому пароходству два раза начислили таможенные платежи за ремонт судна за пределами таможенной территории РФ.

По информации компании, ММП выплатило 6 млн рублей в связи с ремонтом теплохода «Юрий Аршеневский» в Польше еще в 2015 году, когда судно пришло в Архангельск под погрузку.

Теперь, два года спустя, Архангельская таможня повторно предъявила требования об уплате той же суммы и возбудила в отношении ММП дело об отказе оплачивать налоги и пошлины.

В пароходстве действия таможенного органа считают незаконными и намерены отстаивать свою правоту в суде.