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Отмена рейсов в мае

10 апреля 2017, 13:24 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 299

Из Азии на Черное море

По информации OOCL, в мае будет отменен рейс на сервисе Asia – East Mediterranean and Black Sea (EM1) – как поясняют в компании, в связи с «ожидаемым низким спросом в Южной Корее, Китае и Восточном Средиземноморье».

В западном направлении отменяется рейс на 19 неделе, который должны был бы начаться 7 мая из Пусана, в восточном – на 23 неделе 9 июня из Измита.

Ротация сервиса с апреля этого года: Пусан – Шанхай – Нинбо – Гаосюн – Шекоу – Сингапур – Порт-Саид – Бейрут – Пирей – Стамбул (Эвиап) – Стамбул (Амбарли) – Констанца – Одесса – Стамбул (Амбарли) – Искендерун – Порт-Саид – Порт-Келанг – Пусан.

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