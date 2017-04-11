Банковская гарантия для таможни

В электронном виде с 3 апреля

В июне 2016 года вступил в силу Федеральный закон №463-ФЗ от 30.12.2015, который предусматривает возможность выдачи электронных таможенных гарантий. Банк России принял положение, определившее технологию информационного взаимодействия кредитных организаций, Банка России и Федеральной таможенной службы России. 3 апреля завершено тестирование электронных таможенных гарантий при взаимодействии с программными средствами ЕАИС таможенных органов. Теперь есть возможность предоставлять банковские гарантии без бумажных документов.

«Электронные таможенные гарантии направляют в таможню сами кредитные организации, – рассказала на круглом столе «Транспорт и логистика» форума «Северное измерение» советник по таможенным вопросам Nawinia RUS Марина Лякишева. – Письменные таможенные гарантии принимаются таможней только при наличии электронного сообщения от банка и наличии документов, которые подтверждают полномочия лиц, подписавших эту гарантию». Она отметила, что в электронных сообщениях банка-эмитента в этой гарантии указываются виды обеспечиваемых обязательств.

М.Лякишева выразила уверенность в том, что начало применения электронных гарантий не создаст дополнительных проблем для участников ВЭД.