Происшествия за выходные

Посадка на мель в Азове, задымление на судне в доке в Находке

По данным ГМСКЦ, 7 апреля в 8-20 на акватории порта Азов в районе буя №128 теплоход «Daisy», флаг Конго при следовании на якорную стоянку вышел за судовой ход и сел на мель в районе буя №128. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет, повреждений корпуса нет. Для снятия аварийного судна с мели был направлен буксир «Портовый-22». В 5-50 8 апреля «Daisy» был снят с мели и направился в Ростов-на-Дону.

10 апреля в 5-10 плавзаводе «Гуцул», находящемся в доковом ремонте на в плавдоке №4СРЗ в порту Находка, произошло возгорание в надстройке по левому борту в районе камбуза и каюты №48. Экипаж судна и рабочий персонал завода были эвакуирован на берег, вызваны пожарные расчеты МЧС. По информации капитана порта Находка, жертв и пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. По состоянию на 7-00 10 апреля судно было сильно задымлено, на борту работали 4 пожарных расчета и сотрудники ПСРЗ, район пожара локализован, производится проливка и охлаждение палубы и переборок.