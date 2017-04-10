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10 апреля в истории транспортной отрасли

10 апреля 2017, 09:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 91

События и факты

1912 год. В свое первое плавание отправился знаменитый "Титаник". Корабль вышел из Саутгемптона и после заходов во французский порт Шербур и ирландский Куинстаун он должен был пересечь Атлантику и прибыть в Нью-Йорк. Окончание этой истории известно всем.
1959 год. На Кременчугском автомобильном заводе (Украина) собраны первые 10-тонные самосвалы КрАЗ-222 – «кременчугские великаны». Пройдет десять лет, и КрАЗ начнет отсчитывать вторую сотню тысяч собранных на его конвейере тяжелых грузовиков.

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