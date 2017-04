Гамбург IT автоматизация SmartPORT по-гамбургски 7 апреля 2017, 16:42 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 145 В Петербурге в рамках Недели Германии обсудили цифровые технологии в портовом бизнесе Сегодня в рамках Недели Германии в Петербурге прошел семинар «Цифровые технологии в портовой отрасли и логистике», организованный Port Hamburg Marketing, Российско-германской торговой палатой и Osteuropaverein. Открыл семинар Инго Эглофф, председатель правления Hafen Hamburg Marketing, с приветствиями к участникам выступили первый бургомистр вольного и ганзейского города Гамбург Олаф Шольц и генеральный консул в ФРГ в Петербурге Эльтье Адерхольд. О том, как внедряют цифровые технологии в Гамбурге, рассказал Лутц Бирке, отвечающий в Администрации порта Гамбург за корпоративное управление и внешние связи. «В течение 20-30 лет мы жили в эпоху глобализации. Теперь мы вступили в эру глобализации. Можно по-разному к ним относиться, но цифровые технологии будут определять нашу жизнь в будущем». Применительно к портовой отрасли, цифровые технологии позволяют более эффективно использовать инфраструктуру. «У нас в Гамбурге нет времени, денег и пространства, чтобы бесконечно расширять инфраструктуру», – подчеркнул Л.Бирке. С целью повышения эффективности инфраструктурной составляющей Администрация порта с 2013 года реализует программу SmartPORT, которая предполагает сбор с помощью специальных датчиков всей информации об инфраструктуре порта – причальной, складской, железнодорожной, автодорожной – и распределение этой информации между всеми участниками процесса. Эта информация позволяет прогнозировать развитие ситуации и принимать соответствующие решения. «Например, у нас в Гамбурге есть подъемные мосты. Если мы знаем, что через 20 минут планируется разводка моста, мы можем передать это информацию водителям грузовика, чтобы они могли либо изменить маршрут, либо приготовиться ждать в пробке», – пояснил Л.Бирке. Система многоуровневая и многокомпонентная, по словам Л.Бирке, она включает такие подуровни как SmartPORT rail – решения для железнодорожного транспорта, SmartPORT energy, SmartPORT cruise; а также модули тайм-слотирования, парковки автотранспорта, «виртуальный склад», «цифровое депо» – всего предусмотрено порядка 30 подсистем, 20 из их уже работают. Отвечая на вопрос о том, кто платит за информацию, Л.Бирке пояснил, что в отличие от системы Dacosy, которая аккумулирует информацию о грузах и является платной для пользователей, SmartPORT является бесплатным. «Мы заинтересованы, чтобы информация была доступна – мы предоставляем ее бесплатно». Сейчас прорабатываются возможности объединения данных из двух систем. В перспективе, сказал Л.Бирке, «Мы хотим обмениваться данными и за пределами нашего порта». Выступление Торстена Нойберта, консультанта по IT и операциям Hamburg Port Consulting, было посвящено глобальным тенденциям в портово-терминальной сфере и тому, как эти тенденции проявляются в России. В качестве одной из основных тенденций он выделил автоматизацию. Сфера ее приложения может быть разной – это и регулирование автотранспорта, и крановая техника (GPS, лазерные системы, STS с удаленным контролем, полностью автоматизированные краны), e-business (обмен данными, Internet 4.0, дигитализация, электронная подпись, мобильные приложения). Т.Нойберт напомнил о пилотных проектах автотранспорта без водителей – «Если такой грузовик подойдет к входным воротам порта – что мы с ним будем делать? Чтобы быть к этому готовым, нужна автоматизация и дигитализация. Я думаю, в ближайшие 20 лет мы эту ситуацию будем наблюдать в нашем порту. Вся система поставок будет автоматизирована шаг за шагом». Говоря о российских терминалах – а Hamburg Port Consulting, напомнил он, работал по проектам в Петербурге, Калининграде, Казани, Владивостоке, а сам Т.Нойберт в 2014 году был IT-директором в Бронке, он отметил: «IT в России на очень высоком уровне, за последние 20 лет я такого не видел нигде». Из того, что в России уже присутствует в плане информатизации и дигитализации, Т.Нойберт перечислил автоматическое прибытие, automatic Gate, электронный документооборот, использование цифровой подписи – по его словам, на это здесь обращают больше внимания, чем в других странах. А вот тенденция к автоматизации в России отсутствует – такого, чтобы российские порты отказывались от крановщиков, нет, как нет и таких проектов. Профессор ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова Александр Кузнецов высказал свою версию, почему в российских портах еще долго не будет автоматизации: во-первых, есть определенный порог вхождения в автоматизацию, которого наши порты по грузообороту пока не достигли, а во-вторых, заменять людей роботами есть смысл, либо когда есть высококвалифицированная рабочая сила с высокими окладами, либо, наоборот, рабочая сила дешевая и очень плохо работает – «у нас, к сожалению, хорошие рабочие, которые недополучают. Кроме того, есть ощущение, что, уволив 10 докеров, вы потом принимаете на работу 10 айтишников, и заработная плата не уменьшается». Плюс, по мнению А.Кузнецова, автоматизация, как правило не дает экономии площади. О развитии информационных технологий в российских портах рассказала генеральный директор «СОЛВО» Елена Гребенщикова – ее компания, напомнила она, автоматизировала половину российских контейнерных терминалов. По оценке Е.Гребенщиковой, при всех изменениях рыночной конъюнктуры, сменах лидеров и диверсификации терминалов основные задачи, которые заказчики стараются решить с помощью IT-систем, остаются те же, что на начальном этапе развития специализированных контейнерных терминалов, – оптимизация использования площадок, повышение производительности операций и уровня сервиса. Из новых тенденций с точки зрения конфигурации и функционала систем Е.Гребенщикова отметила блок VGM – требования по верификации массы контейнеров вступили в силу в прошлом году, это касается не только России, но всего мира. Специфическая черта именно России – рост удельного веса железнодорожных операций, степень автоматизации которых существенно возросла, соответственно, заметно расширились функциональные возможности для управления ж/д фронтом, особенно в области планирования составов. Еще один недавний тренд – наметившийся переход к облачным технологиям. По мнению Е.Гребенщиковой, это удобно скорее для небольших терминалов, которым проще «арендовать» систему, а не приобретать ее. Крупные терминалы переходят в «облако» менее охотно, предпочитая иметь собственные сервера и на своей территории, облачные технологии могут представлять для них интерес в том случае, если речь идет об управлении из одного центра несколькими терминалами. Отразилось на развитие IT в портах и распространение мобильных технологий, а также Big Data, как следствие появились «умные» приложения для планшетов и телефонов, способных визуализировать ключевые показатели эффективности терминалов в режиме реального времени. Представители Kuhne + Nagel Вероника Зуева и Игорь Вивсяный рассказали о том, какие цифровые технологии использует их компания, в частности, о собственной информационной системе KNLogin. По итогам выступлений участники семинара обсудили вопросы стандартизации и перспективы интеграции различных систем разных участников процесса, возможности использования наработок порта Гамбург в российских портах, вопросы сотрудничества в сфере портовых IT-проектов, ключевые компетенции, а также проблемы, препятствующие дигитализации. Одна из таких проблем – нежелание участников рынка открывать другим сторонам доступ к своим данным, которые могут представлять коммерческую тайну. «Нужно понимать, с кем мы обмениваемся данными и как эта сторона будет дальше обращаться с предоставленными данными», – отметил И.Эглофф. По мнению немецких участников, необходимо обеспечить безопасность передачи данных, а также четко прописывать между партерами обязательства о неразглашении полученной информации. В конечном итоге, считает Л.Бирке, «Те, кто не хочет обмениваться данными с партнерами, в будущем будут вытеснены с рынка». Семинар завершился подписанием Меморандума о сотрудничестве между Государственным университетом морского и речного флота им. адм. С.О.Макарова и Hafen Hamburg Marketing. Свои подписи под документом поставили Инго Эглофф и Виктория Марич, проректор Университета по международным связям.







