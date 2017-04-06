Единый лицевой счет в вопросах и ответах

Все, что хотели и не побоялись спросить участники семинара, организованного Гильдией Гермес совместно с руководством Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России

В ходе семинара, организованного Гильдией Гермес совместно с руководством Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, начальник Управления Елена Ягодкина ответила на вопросы участников ВЭД об особенностях работы нового таможенного сервиса Единый лицевой счет, а также на ряд смежных вопросов, связанных с администрированием таможенных платежей. Публикуем краткий конспект.

Были ли какие-то нештатные ситуации при использовании сервиса?

Нештатных ситуация на сегодняшний день не было.

Правильно ли я понимаю, что открытие Единого лицевого счета исключает необходимость открытия лицевых счетов в таможенных органах?

Да.

Не замораживаются ли на момент перехода на Единый лицевой счет денежные средства в таможне?

Нет. Мы определяем дату перехода на ЕЛС. До этой даты все денежные средства, которые работают у вас на таможнях, используются до последнего дня. В 24-00 последнего дня перед переходом на ЕЛС фиксируются остатки средств на всех таможенных органах, и вы переходите на ЕЛС, а зафиксированные остатки по желанию плательщика либо передаются на ЕЛС, либо возвращаются на его расчетный счет.

Каков срок передачи?

Мы это делаем обычно в течение ночи, но там уже как определитесь с таможенными органами.

Уточнение начальника отдела контроля за фактическим движением денежных средств СЗТУ Виктории Алдошиной: По схеме, которая сейчас существует, таможенный орган на дату «Ч» пишет письмо, сообщая о размере остатков. В этом письме закладываются две даты – в случае вашего несогласия с остатками либо принятия решения, если оно поступает, мы должны в течение 5 дней отработать, что куда просят зачесть. Если заявление не поступает, то по истечении 15 рабочих дней мы самостоятельно зачитываем деньги в ЕЛС.

Средства автоматом переходят через 15 рабочих дней?

Да. Учтите, что таможня сообщает по юридическому адресу, другого у нас нет, поэтому проверяйте вашу юридическую почту, а не тот адрес, где вы физически находитесь. По юридическому адресу вы будете информированы, сколько денег на такое-то число значится в такой-то таможне.

Если я подал заявление об открытии Единого лицевого счета в ФТС, больше никаких обращений не писал, деньги автоматически переведут на ЕЛС?

Если вы обратились в ФТС и вас включили в график, таможня вас самостоятельно проинформировала об остатках, в течение 15 дней вы никакой инициативы не проявили, то деньги зачитываются на Единый лицевой счет.

Когда платят два лица – таможенный представитель и декларант – пока проблема не решится, таможенному представителю придется выбирать – либо он на лицевых счетах таможни, либо на Едином лицевом счете?

Да. Это проблема чисто техническая, а не методологическая, она решается, мы сейчас пытаемся доработать программное средство, сроки пока назвать не могу, но постараемся решить эту проблему в кратчайший период. Сейчас же надо определиться, либо мы остаемся на лицевых счетах таможни, либо мы переходим все вместе на Единый лицевой счет, потому что, перейдя на Единый лицевой счет, обратного пути нет.

Если платит и таможенный представитель, и декларант, как можно в личном кабинете отслеживать остатки не только по своему платежу как таможенного представителя, но и по декларанту?

Никак. Есть статья 8 Таможенного кодекса, которая нам не позволяет давать таможенному представителю доступ к информации о денежных средствах плательщика.

На уровне поста, будет ли понятно, что проблема несписания возникла потому, что один из плательщиков на Едином лицевом счете, а второй – нет?

Да, это будет видно на посту. Инспектор это понять сможет.

Если таможенный представитель открыл ЕЛС, может ли он платить за своего заказчика, который не имеет ЕЛС?

Если таможенный представитель полностью оплачивает декларацию, то может.

Если таможенный представитель оформил Единый лицевой счет, может ли он использовать другие средства при частичной оплате для тех клиентов, у которых нет лицевых счетов – например, карту?

При частичной оплате – нет. Частичной оплаты по декларациям не может быть, если таможенный представитель в ЕЛС, мы не можем технически разорвать декларацию. А технологию уплаты пластиковыми картами можно использовать при ЕЛС.

Как быстро после оформления декларации обновляются данные и видны остатки?

В режиме онлайн, автоматически.

Каковы перспективы сервиса?

В перспективе предполагается, что в через Единый лицевой счет будут осуществляться: первое – учет по единому остатку всех денежных средств, находящихся на лицевых счетах, второе – стопроцентный электронный оборот при учете, распоряжении, возвратах, зачетах, подтверждениях уплаты, отчетах о расходах, третье – предоставление информации в электронном виде о наличии или отсутствии задолженности, четвертое – возможность автоматического зачета излишне уплаченных денежных средств в авансовые платежи.

В части администрирования и распределения полномочий между таможенными органами и ФТС – кто и где будет администрировать этот лицевой счет, на плательщиках это никак не скажется. Мы предполагаем, что администрирование лицевых счетов будет осуществляться региональными управлениями, так называемыми РТЦ по признаку налоговой регистрации плательщика. То есть, всех плательщиков Северо-Запада будет администрировать Северо-Западное таможенное управление, всех плательщиков Дальнего Востока – Дальневосточное таможенное управление, вне зависимости от того, где происходит оформление грузов.

Как будет происходить автозачет?

Основная доля излишне уплаченных денежных средств на сегодня – это временное и периодическое декларирование. Фактически, это технические операции для того, чтобы излишне уплаченные денежные средства могли быть использованы при дальнейшем декларировании, для этого плательщик должен распорядиться – написать соответствующее письмо о зачете либо возврате и дальнейшем использовании. По статистике, сейчас на рассмотрение такого заявления в таможенных органах уходит в среднем 15-16 дней. Если мы в новом 311 Законе закладываем возможность автоматического подтвержденного зачета излишне уплаченных денежных средств, это будет делаться в режиме онлайн, и денежные средства будут доступны как авансовые платежи для дальнейшем декларировании на вашем лицевом счету с момента, когда принимается либо полная декларация, если это не временное, а периодическое декларирование, то с момента оформления ТДТ.

А если есть задолженность?

Если есть задолженность, она погашается за счет авансовых средств, лежащих на вашем лицевом счету.

Есть несколько филиалов таможенного представителя, КПП разные, открываем Единый лицевой счет. Каким образом мы можем посмотреть задолженность по всем таможням, если КПП у все филиалов разные?

Это будет Единый лицевой счет, и вся информация о всех задолженностях будет отражаться там. Технически мы готовы это делать сейчас, но, к сожалению, у нас нет законодательства – в Законе о таможенном регулировании написано, что требование об уплате платежей отправляется на бумажном носителе, в противном случае никакой юридической силы этот документ не имеет. Мы уже сейчас готовы размещать информацию о задолженности конкретного юридического лица в его личном кабинете – вам даже не нужно заглядывать в лицевой счет, вы можете эту информацию получать через личный кабинет. Как только вступит закон в силу – так сразу.

Все лицевые счета все инспекторы отделов платежей видят. Как только денежные средства будут привязаны в счет погашения задолженности, эта информация тут же отразится на лицевом счете в автоматическом режиме. Здесь возникает другая проблема: таможенный орган принимает решение о возврате излишне уплаченных денежных средств – все решения о возврате денежных средств проходят через ФТС, заявки на возврат отправляем мы, от момента формирования решения и его подписания начальником таможенного органа и доставки этого решения на уровень ФТС проходят сутки – и за эти сутки может образоваться задолженность. Мы приняли решение, что мы фиксируем задолженность на дату принятия решения о возврате.

Затронут или изменения таможенные пошлины?

С таможенными пошлинами мы работаем ровно так же, как и сейчас. На любой другой вид платежа можно использовать авансы, по ввозной таможенной пошлине – одна платежка. Обеспечение можно зачитывать через аванс.

Часто возникает ситуация: идем под условный выпуск, под условную оценку, и нам как таможенному представителю не дают заплатить за клиента.

Таможенный представитель не имеет права вносить обеспечение за своего клиента. Так написано в 311 ФЗ.

Планируется ли это пересмотреть?

Мы заложили норму о возможности предоставления таможенного обеспечения со стороны таможенного представителя в новый федеральный закон.

Когда исчезнут таможенные расписки в бумажном виде?

Таможенные расписки в бумажном виде исчезнут, когда технически реализуем возможность. По 311 ФЗ, который вступил в силу в конце июня 2016 года, уже нет таможенной расписки в бумажном виде. Технически, я думаю, мы эту возможность уже к концу первого полугодия решим.

Правильно я понимаю, что в перспективе в графу Б не надо будет забивать все платежки, по которым деньги поступили на Единый лицевой счет?

Да, все перспективы зависят от того, насколько быстро вступит в силу Таможенный кодекс и Закон о таможенном регулировании, потому что порядок заполнения декларации и особенности заполнения декларации – это решение ЕЭК, которое может быть пересмотрено только после вступления в силу Закона. Поэтому дату не называю. Но это планируется. Сейчас Евразийская экономическая комиссия составила огромный список тех решений Комиссии Таможенного союза, Евразийской комиссии, которые подлежат пересмотру в связи с этим законом. Мы, помимо того, что касается соглашений и решений по администрированию денег, настаиваем, что должны быть полностью пересмотрены 257 решение о порядке заполнения декларации и 289 решение о порядке формирования корректировки декларации. На наш взгляд, исходя из той практики, которую мы совместно с вами наработали, данные процессы очень зарегламентированы и бюрократизированы и в некоторых местах нелогичны. Что касается корректировок, особенно после выпуска товаров, мы предлагаем максимально упростить эти мероприятия, как для возврата, так и преследуя свои интересы, связанные с контролем задолженности.

Каковы перспективы отмены КБК на пошлину?

Чтобы отменить КБК на пошлину, нужно уговорить коллег по Таможенному союзу осуществлять на уровне национального законодательства через авансовые платежи. Условием этого является одновременное вступление в силу измененных положений Договора, в котором четко идет ссылка на Соглашение по ввозной пошлине. Свои предложения мы внесли, со стороны Российской Федерации мы позицию сформировали, она поддержана и Минэком, и Минфином, и Казначейством, даже коллег из Счетной палаты привлекли к этой работе, потому что это неудобно не только для бизнеса, это неудобно в первую очередь с государственной точки зрения, потому что есть особенности распределения ввозной пошлины. Вам неудобно платить разными платежками, государству неудобно это администрировать. Евразийская комиссия нас тоже поддерживает. Надеюсь, что мы найдем доводы, чтобы коллеги по Союзу с нами согласились.