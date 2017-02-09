О преимуществах новых таможенных технологий

Рассказал на форуме Северного измерения начальник Балтийской таможни Сергей Сенько

6 апреля в Петербурге состоялся VIII форум «Северное измерение», организованный Деловым советом Северного измерения и Ассоциацией европейского бизнеса. В рамках форума под председательством руководителя регионального офиса Maersk Line в Восточной Европе Maersk Тома Хюльделунда прошел круглый стол «Транспорт и логистика». Участники мероприятия обсудили новые информационные технологии, которые применяются в сфере международных перевозок.

Об актуальных вопросах таможенного оформления в условиях активного внедрения информационных и таможенных технологий в регионе деятельности Балтийской таможни рассказал начальник таможни Сергей Сенько. В первую очередь речь шла о мерах по сокращению количества документов, представляемых при таможенном декларировании. Благодаря некоторым экспериментальным технологиям, отметил С.Сенько, сократился перечень документов, заполняемых декларантами при первой и последующих поставках, на основании которых заполняется декларация на товары. «Так, мы видим, что в 2014 году необходимо было представить не менее восьми документов, в 2015 – шесть, а уже в 2016 и 2017 годах – четыре. В итоге мы получаем сокращение временных и финансовых издержек. Балтийская таможня является площадкой, на которой проводится ряд экспериментов и проектов, результаты которых ведут к упрощению и сокращению операций в Большом порту Санкт-Петербург. Перечислю некоторые из них: это автоматические регистрация/выпуск процедура таможенного транзита в электронном виде, «единая проверка в одном месте», технология удаленного выпуска товаров».

Более подробно С.Сенько остановился на автоматической регистрации деклараций на товары. «В 2016 году порядка 50% деклараций товаров в режиме экспорта зарегистрированы с применением алгоритма автоматической регистрации, из них порядка 2% были выпущены с применением технологии автовыпуска. В Балтийской таможне в этом году уже порядка 90% деклараций, поданных в процедуре экспорта, регистрируются автоматически. Автоматически из этого процента выпускается 13%. К сожалению, не такие результаты мы видим при применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего применения».

Как пояснил С.Сенько, в проект по автоматическому выпуску деклараций для внутреннего потребления включен один таможенный пост – Кронштадтский. В этом году на таможенном посту было автоматически зарегистрировано порядка 7% деклараций на товары с таможенной процедурой для внутреннего потребления. «Автоматического выпуска на сегодня у нас нет: ни в 2016, ни в 2017 годах автоматический выпуск не осуществлялся», – сказал он.

С мая 2016 года в таможне проводится эксперимент по таможенному декларированию в электронной форме. Электронное декларирование сегодня обязательно для всех таможенных постов Балтийской таможни. По словам С.Сенько, на сегодня в Балтийской таможне 95% транзитных деклараций подаются исключительно в электронной форме. «Пять процентов, к сожалению, мы оставляем на декларации на товары, перемещаемые железнодорожным транспортом. Среднее время, затраченное на выпуск, и по нашим оценкам, и бизнеса, составляет чуть больше 2,5 часов».

В дополнение он отметил, что в тесном взаимодействии со стивидорами, которые работают в порту, в частности, Global Ports и КТСП, удалось еще более сократить время на прохождение таможенного транзита за счет выставления контейнеров в отдельный стык, что позволило сократить издержки по многократному перемещению контейнеров по территории порта, а также финансовые издержки. «Бизнесу удобно, таможне удобно. Считаем, что перспектива развития этой технологии есть», - сказал С.Сенько.

Еще одна технология в экспериментальном режиме, которая применяется на Балтийской таможне, - «единая проверка в одном месте». Она позволяет проверять груз в морском порту один раз всеми контролирующими органами в одном месте, а также принимать решения по разрешению начать выгрузку товара, за исключением случаев, когда наблюдаются риски. Также она предусматривает взаимодействие в электронном виде между участниками и передачу документов в «единое окно». Эта технология применяется на все х постах Балтийской таможни.

«Эта технология была разработана при взаимодействии Агентства стратегических инициатив, – пояснил С.Сенько. – С 16 сентября прошлого года по данной технологии у нас попало порядка 23 тыс. таможенных наблюдений как по собственной инициативе участников ВЭД, так и в целях исполнения требований государственных контролирующих органов – Роспотребнадзора и Россельхознадзора». В рамках этой технологии проведено порядка тысячи таможенных наблюдений, результаты которых впоследствии могли быть зачтены при проведении иных форм таможенного контроля.

По словам С.Сенько, анализ процессов совершения операции с товарами на этапе их прибытия до этапа таможенного декларирования показал, что проведение полноценного таможенного наблюдения с операциями, совершаемыми с товарами в рамках этой технологии, во многом сопряжено для участников ВЭД с дополнительными материальными и временными издержками. Например, если происходит вскрытие контейнера для ветеринарного досмотра, то отбирается минимальное количество проб, образцов в интересах ветеринарного надзора. Соответственно, отсутствует необходимость даже в 10-процентном досмотре и выкатке контейнеров, взвешивании товаров, проверке на маркировку.

«Кроме того, проведение таможенного наблюдения в рамках технологии «единая проверка в одном окне» без наличия информации о возможном риске при декларировании для участников ВЭД малоэффективно и непривлекательно, а также идет неэффективное расходование таможенного ресурса, – сказал С.Сенько. – Поэтому в прошлом году и в этом таможня подготовила предложения и направила в АСИ с тем, чтобы эту технологию немного переформатировать. Потому что мы видим значительное количество наблюдений не то что бы вхолостую мы проработали, а мы не можем зачесть их впоследствии при проведении таможенного контроля. Одна из проблемных причин, которую я вижу при применении этой технологии, – это отсутствие желания участников ВЭД подавать предварительную таможенную декларацию». Преимущество этой технологии, подчеркнул С.Сенько, очевидно – при работе с предварительной таможенной декларацией таможенные органы могли бы уже до прибытия судна оценить наличие тех или иных рисков и необходимость проведения той или иной формы таможенного контроля».

Также С.Сенько рассказал о ходе реализации проекта «Портал «Морской порт». «Сегодня доступ к базе данных портала «Морской порт» предоставлен 622 пользователя, – сообщил он. – Из них 296 пользователей – это представители заинтересованных лиц, организаций и государственных органов. В текущем году у нас было подано 69 предварительных информирований о товаре и 339 предварительных документов и сведений».

Общее количество судозаходов в Большой порт Санкт-Петербург в текущем году составило более 1800, доля судозаходов, в отношении которых подано ПДС, соответствует только 25%. «Считаю, технологию перспективной, – подчеркнул С.Сенько, – потому что все понимают, что без наличия предварительной информации в том или ином виде как таможня, так и контрольные органы не могут провести анализ полученной информации на товар, получается, что приходится работать по старинке».

Предоставление предварительной информации, в том числе и через портал «Морской порт», не является обязательной процедурой для Большого порта Санкт-Петербург, но вместе с тем С.Сенько отметил заинтересованность отдельных линий и некоторых участников ВЭД по продвижению и наполнению портала необходимой информацией. На примере одного из экспериментов он продемонстрировал преимущества работы с порталом: «В целях ускорения логистической операции по доставке груза грузополучателю и сокращения расходов, связанных с хранением товара в зоне таможенного контроля, с ноября прошлого год на Кронштадтском таможенном посту проводится эксперимент по выпуску товара до проведения операций по выгрузке с борта судна. Этот эксперимент проводится с обязательным представлением предварительной декларации, кроме того, обязательным условием является отсутствие рисков, отсутствие контроля государственных контролирующих органов, наличие информации о товарах и ПДС в системе портала «Морской порт». На сегодня в эксперименте участвовало 5 участников ВЭД, совершены операции в отношении 55 товарных партий. Да, может быть, не так много, но мы не говорим о том, что технология буксует. Мы хотим перейти на новый уровень, расширить круг участников ВЭД и расширить площадки, на которых мы планируем проведение данных операций. Высокая заинтересованность бизнеса наблюдается: судно еще только отшвартовывается, а у него на борту уже выпущенные документы. Мы нашли понимание у Containerships, «Моби Дика». На наш взгляд, колоссальное сокращение временных и финансовых издержек».

В завершение С.Сенько отметил, что, по мнению НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес», технологии, применяемые Балтийской таможней, достаточно эффективны и при некоторых доработках они заработают в полную силу.