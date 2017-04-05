Экспорт цветных металлов

Больше алюминия и меди и меньше никеля в январе

Объем российского экспорта алюминия по итогам января 2017 года составил 237,3 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт алюминия вырос на 25,5% и достиг 388,6 млн долларов.

Рафинированной меди в первый месяц года было вывезено 47,6 тыс. тонн — в 2,1 раза больше, чем в январе прошлого года. Доходы от экспорта меди значительно увеличились — в 2,7 раза и составили 270,7 млн долларов.

В то же время российские поставки необработанного никеля на мировой рынок в отчетном месяце упали на 39,3% — до 8,5 тыс. тонн. В денежном выражении его экспорт, по данным ФТС РФ, снизился на 29,4% до 83,4 млн долларов.

В январе 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 1,79 тыс. долларов за тонну (+3,5% к декабрю 2016 и +21% к январю 2016), меди – 5,74 тыс. долларов за тонну (+1,4% к декабрю 2016 и +28,6% к январю 2016), никеля – 9,98 тыс. долларов за тонну (-9,3% к декабрю 2016 и +17,7% к январю 2016).