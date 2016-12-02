НУТЭП начал принимать суда большего тоннажа

Длиной до 172 метров

7 апреля этого года контейнеровоз линии Yang Ming длиной 172 м был ошвартован у причала «Берегоукрепление причала №39».

Как сообщили SeaNews в «ДелоПортс», в начале апреля 2017 года контейнерный терминал НУТЭП завершил оформление технической документации и получил разрешительные документы, позволяющие принимать суда длиной до 172 метров на берегоукреплении причала №39.

Изменение в паспорте причала призвано повысить эффективность использования текущих причалов НУТЭП и обработки судов-контейнеровозов, снизить сроки ожидания судов на рейде, сократить расходы судовладельцев за счет сокращения времени обработки судов и общего срока доставки груза морским транспортом при заходе на терминал, отмечают в компании.

Ранее на этом причале могли обрабатываться суда длиной не более 150 м. «В 2017 году планируется начать реализацию основных работ по строительству глубоководного причала (забивка свай и устройство верхнего покрытия), а также приобретение оборудования», – пояснили SeaNews в «ДелоПортс».

Напомним, что «ДелоПортс» в 2015 году приступили к реализации инвестиционного проекта, который на первом этапе включает в себя строительство нового причала №38, который будет обслуживать прямые заходы судов океанского класса вместимостью до 10 тыс. TEU. Длина причала составит 378 м, глубина у причала 15,6 м (максимальная осадка 15 м), площадь – 4 га.

Инвестиционный проект также предусматривает увеличение складских площадей на 3696 TEU. Причал будет полностью защищен волноломом. По информации DeloPorts, новый причал увеличит пропускную способность НУТЭП с текущих 350 тыс. TEU до 700 тыс. TEU. Завершение строительства и запуск причала запланированы на 2018 год.