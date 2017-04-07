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Новые темы на TransBaltica 2017

7 апреля 2017, 11:40 / SeaNews / Рейтинг: 186

25-26 мая в Риге

Новая информация о темах выступлений в программе ХХ Международной конференции TransBaltica 2017 в Риге.

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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