Конференция Новые темы на TransBaltica 2017 7 апреля 2017, 11:40 / SeaNews / Рейтинг: 186 25-26 мая в Риге Новая информация о темах выступлений в программе ХХ Международной конференции TransBaltica 2017 в Риге. С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0