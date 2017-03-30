Смягчение ледовых ограничений в Выборге

Допускаются к плаванию барже-буксирные составы

В соответствии с распоряжением капитана морского порта Выборг, в связи с фактической ледовой обстановкой и ледовыми прогнозами изменяют ограничения по режиму ледового плавания в порту Выборг и на подходах к нему.

С 00-00 7 апреля допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы – только под проводкой ледоколов.

Также под проводкой ледоколов допускаются к плаванию суда без ледового класса.

Суда с ледовым классом допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно.