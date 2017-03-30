Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 марта 2017
16:31Смягчение ледовых ограничений в Выборге
8 февраля 2017
13:33Ледовые ограничения в Выборге
12 декабря 2016
17:28Ледовые ограничения снова переносятся
5 декабря 2016
12:17Ледокольная проводка в портах Выборг и Высоцк
30 ноября 2016
09:59Ледовые ограничения в Выборге и Высоцке
6 декабря 2010
11:26Ледовые ограничения в ВыборгеSeaNews Club material
13 апреля 2010
09:42Сняты ледовые ограниченияSeaNews Club material
4 июня 2009
15:16Экспорт пошел SeaNews Club material
22 мая 2009
13:12Паромонормальные явления
14 мая 2009
11:33Выборг теряет импорт (фото)SeaNews Club material
Выборг Ледовая обстановка Ограничения

Смягчение ледовых ограничений в Выборге

7 апреля 2017, 11:09 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 135

Допускаются к плаванию барже-буксирные составы

В соответствии с распоряжением капитана морского порта Выборг, в связи с фактической ледовой обстановкой и ледовыми прогнозами изменяют ограничения по режиму ледового плавания в порту Выборг и на подходах к нему.

С 00-00 7 апреля допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы – только под проводкой ледоколов.

Также под проводкой ледоколов допускаются к плаванию суда без ледового класса.

Суда с ледовым классом допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
7 апреля 2017
16:42SmartPORT по-гамбургски
15:52Единый лицевой счет в вопросах и ответах
15:12О преимуществах новых таможенных технологий
13:46Экспорт цветных металлов
12:37НУТЭП начал принимать суда большего тоннажа
11:40Новые темы на TransBaltica 2017
11:09Смягчение ледовых ограничений в Выборге
10:39Кому выгодно повышение тарифов Платона
09:517 апреля в истории транспортной отрасли
6 апреля 2017
16:37Ставки на зерно снижаются, на смежных рынках ставки устойчивыеSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное