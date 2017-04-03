Кому выгодно повышение тарифов Платона

И кто выиграет от забастовки тракеров

Наш источник на условиях анонимности прокомментировал уже наступившие и ожидаемые последствия повышения тарифов «Платона» и акции протеста автоперевозчиков.

«Прошла неделя с даты, на которую было запланировано начало акции против повышения тарифов Платона. Можно подвести небольшой промежуточный итог».

«Официально – забастовки не было. Неофициально – были отказы в перевозке со стороны транспортных компаний, мелкие нападения на дорогах с разбиванием стекол, которые можно при желании квалифицировать как «хулиганство». И резкий рост цен на автоперевозки».

«При этом – если «Платон» еще не вырос на те самые 25%, упомянутых в СМИ, то сами транспортники уже предлагают цены в среднем на 10 тыс. рублей выше по любым направлениям независимо от расстояния. При этом стоимость доставки из Новороссийска, например, в Краснодар уже превышает прежнюю стоимость доставки до Ростова-на-Дону».

«В итоге, получается, что рост стоимости «Платона» выгоден самим транспортникам, во всяком случае, они умело использовали его как повод для резкого поднятия цен на автоперевозки. В условиях текущего курса рубля увеличение составило в среднем 175 долларов за перевозку. Такой рост в условиях относительно невысокой стоимости топлива делает российский рынок автоперевозок более привлекательным, что может привлечь автотранспортников из других стран».