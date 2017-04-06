Железная дорога Пассажирские перевозки 7 апреля в истории транспортной отрасли 7 апреля 2017, 09:51 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 174 События и факты 1803 год. В «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в Российской империи употреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога». 1899 год. В Москве пустили первый электрический трамвай. Новый самодвижущийся трамвай ходил с 8 часов утра и до 8 вечера от Петровского парка по Нижней и Верхней Масловкам прямо до Бутырского вала. Проезд на чуде общественной техники обходился гражданам в шесть копеек. 1908 год. Родился Михаил Сомов, океанолог, полярный исследователь, Герой Советского Союза. Оцените статью: 0