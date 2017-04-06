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Железная дорога Пассажирские перевозки

7 апреля в истории транспортной отрасли

7 апреля 2017, 09:51 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 174

События и факты

1803 год. В «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в Российской империи употреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога».

1899 год. В Москве пустили первый электрический трамвай. Новый самодвижущийся трамвай ходил с 8 часов утра и до 8 вечера от Петровского парка по Нижней и Верхней Масловкам прямо до Бутырского вала. Проезд на чуде общественной техники обходился гражданам в шесть копеек.

1908 год. Родился Михаил Сомов, океанолог, полярный исследователь, Герой Советского Союза.

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