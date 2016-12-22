Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
22 декабря 2016
10:37Новая отсрочка по ледовым ограничениям в Высоцке
14 декабря 2016
11:02Отсрочка ледовых ограничений в Высоцке
12 декабря 2016
17:28Ледовые ограничения снова переносятся
5 декабря 2016
12:17Ледокольная проводка в портах Выборг и Высоцк
30 ноября 2016
09:59Ледовые ограничения в Выборге и Высоцке
21 декабря 2010
11:28Завершено дноуглубление в ВысоцкеSeaNews Club material
7 декабря 2010
10:25Ледовые ограничения в ВысоцкеSeaNews Club material
22 сентября 2010
13:04В Высоцке завершается дноуглублениеSeaNews Club material
7 июня 2010
11:45Экспорт массовых грузов сократилсяSeaNews Club material
6 мая 2010
10:50Грузооборот порта ВысоцкSeaNews Club material
Высоцк Ледовая обстановка Ограничения

Смягчение ледовых ограничений в порту Высоцк

6 апреля 2017, 15:44 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 88

В связи с улучшением фактической ледовой обстановки

В соответствии с распоряжением капитана морского порта Высоцк в порту и на подходах к нему изменяются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 7 апреля барже-буксирные составы и суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов.

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
6 апреля 2017
16:37Ставки на зерно снижаются, на смежных рынках ставки устойчивыеSeaNews Club material
15:44Смягчение ледовых ограничений в порту Высоцк
14:04Все о Едином лицевом счете
13:33Контейнерооборот Гонконга
12:21Containerships получил гранты на СПГ-проект
11:43На водное такси денег не дали
11:06TOP-3 контейнерных порта ФинляндииSeaNews Club material
10:19Максимальный мартовский показатель
09:396 апреля в истории транспортной отрасли
5 апреля 2017
18:34New Weekly №31 Грузооборот Дальнего Востока, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное