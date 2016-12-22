Смягчение ледовых ограничений в порту Высоцк

В связи с улучшением фактической ледовой обстановки

В соответствии с распоряжением капитана морского порта Высоцк в порту и на подходах к нему изменяются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 7 апреля барже-буксирные составы и суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов.

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.