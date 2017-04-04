Все о Едином лицевом счете

Таможня и бизнес о новом сервисе ФТС

Гильдия Гермес совместно с руководством Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России провели в Санкт-Петербурге семинар на тему «Единый лицевой счет», на котором представители таможни рассказали об особенностях нового сервиса ФТС по уплате таможенных платежей, а участники рынка поделились своим опытом и оценками нововведения.

От таможни участие в семинаре принимали первый заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Елена Ягодкина, заместитель начальника СЗТУ Андрей Васильев, начальник отдела контроля за фактическим движением денежных средств СЗТУ Виктория Алдошина, заместитель начальника Балтийской таможни Елена Ларионова. От бизнеса выступили с докладамизаместитель генерального директора ООО «Восход» Юрий Ковалев и заместитель руководителя таможенной службы ГК «Аривист» Владимир Дерюгин.

Е.Ягодкина подробно рассказала о том, что из себя представляет и как работает Единый лицевой счет – сервис ФТС учета и уплаты таможенных платежей. Инициатива по созданию такого сервиса, который бы упрощал жизнь плательщикам таможенных платежей и оптимизировал контроль за начислением, уплатой и учетом таможенных платежей для таможенных органов, возникла еще в 2012 году.

История и суть вопроса

На сегодняшний день издан Временный порядок работы заинтересованных структур и подразделений ФТС, Центрального информационно-технического управления, таможенных органов и плательщиков с единым ресурсом лицевого счета плательщика. Применять этот Порядок начали с октября 2016 года.

По состоянию на двадцатые числа марта начали использовать Единый лицевой счет 573 участника ВЭД, 44 из них – таможенные представители, которые перешли сами и перевели своих клиентов на Единый лицевой счет.

Суть нового сервиса, по словам Е.Ягодкиной, заключается в том, что он предоставляет плательщикам возможность в оперативном порядке отслеживать и контролировать движение денежных средств на своем лицевом счету. Впоследствии предполагается переход на 100-процентный электронный документооборот при распоряжении денежными средствами, в том числе при возвратах и зачетах денежных средств, а также реализация возможности учета использования денежных средств по одному остатку суммы, находящейся на лицевом счету без детализации по платежным документам. «Все эти возможности предусмотрены в новом законопроекте О таможенном регулировании, сейчас идет работа над новым Законом О таможенном тарифе», – пояснил Е.Ягодкина.

«Единый лицевой счет – это в первую очередь возможность использовать уплаченные плательщиком денежные средства вне зависимости от того, в какой орган подана таможенная декларация, либо совершаются какие-либо иные таможенные операции, влекущие за собой администрирование денежных средств».

Как это работает

Действующий алгоритм, как объяснила Е.Ягодкина, следующий: «Плательщик осуществляет оплату денежных средств на Единый лицевой счет казначейства. Эти денежные средства перечисляются Казначейством на единый счет Федеральной таможенной службы и отражаются в ресурсе Единого лицевого счета. С этого момента они доступны для совершения таможенных операций в любом таможенном органе. На сегодня у нас работа с Федеральным казначейством выстроена так, что информацию о зачислении и сумме денежных средств из коммерческих банков на счета Федерального казначейства мы получаем 6 раз в день. Поэтому, если вы совершили платеж с утра, то к обеду эти денежные средства уже будут отражены на Едином лицевом счете, и вы можете ими пользоваться при совершении таможенных операций».

На сегодняшний день открытие Единого лицевого счета носит заявительный характер. Чтобы открыть счет, плательщику надо направить в ФТС письмо, в котором выразить намерение перейти на администрирование лицевого счета. Письмо рассматривается Главным управлением федеральных таможенных доходов, срок рассмотрения – около пяти дней. Дата, с которой плательщик может использовать сервис Единого лицевого счета, устанавливается с учетом его пожеланий. «Как правило, дата устанавливается по истечении 2-3 недель с момента обращения в ФТС, но все зависит исключительно от желания плательщика. Хотите через три дня подключиться – подключим через три дня, хотите через полгода – подключим через полгода».

Составляется график администрирования Единого лицевого счета, который доводится до всех таможенных органов и технических служб. Получив информацию об открытии лицевого счета, таможни самостоятельно направляют в адрес плательщика информацию об остатках денежных средств на их лицевых счетах на дату, предшествующую дате начала администрирования Единого лицевого счета, и определяется период, в течение которого плательщику рекомендуется либо обратиться в таможенный орган для того, чтобы сверить остатки, если он с ними не согласен, либо напрямую распорядиться денежными средствами, находящимися в таможенных органах.

Вариантов, по словам Е.Ягодкиной, может быть два. «Вы можете принять решение о зачете всех остатков, находящихся на всех счетах во всех таможнях, в систему Единого лицевого счета, а можете вернуть эти денежные средства непосредственно на свои расчетные счета в коммерческих банках. Если до установленного времени плательщик не проявит никакой инициативы, то таможенный орган самостоятельно все ваши остатки денежных средств зачислит на Единый лицевой счет, и они будут доступны для дальнейшего использования в любом таможенном органе».

Сейчас плательщик при осуществлении авансовых платежей в обязательном порядке должен указать, в каком таможенном органе будет осуществляться декларирование (7 поле платежки – код таможенного органа), чтобы ФТС, когда деньги поступят из Казначейства, смогла идентифицировать эти деньги для таможни. Если декларирование осуществляется в нескольких таможенных органах, то и платежек будет несколько с несколькими кодами таможен. После того, как ФТС получает информацию из казначейства, эта информация обрабатывается, в соответствии с 7 полем дифференцируется по таможням, и уже только после этого доводится до таможен. Если плательщик указал неправильный код таможни, денежные средства не подлежат распределению по таможенным органам, что приводит к задержкам. По словам Е.Ягодкиной, на сегодня 2-3% платежек оформляются с ошибками.

После открытия лицевого счета плательщик имеет возможность внести авансовые платежи одним поручением, не дифференцируя их в зависимости от таможенного органа декларирования. «По ввозной таможенной пошлине порядок пока не изменился, но, надеюсь, нормы, заложенные в новый Таможенный кодекс и Договор о Союзе позволят с момента их вступления в силу перейти и на администрирование и ввозной таможенной пошлины через аванс, – рассказала Е.Ягодкина. – Но это дело будущего. Пока – одна платежка на аванс и одна – на ввозную таможенную пошлину».

Информация об оплате поступает в Федеральное казначейство, учитывается для ФТС и сразу же при поступлении денежных средств на уровень ФТС их можно использовать для совершения таможенных операций иотслеживать их движение с помощью Единого лицевого счета.

Бонусы

Основным преимуществом, по мнению Е.Ягодкиной, является возможность оформления в любом таможенном органе. Дополнительный бонус – то, что плательщик может подать заявление о возврате авансовых платежей в любой таможенной орган, вне зависимости от того, куда он раньше платил денежные средства, а также в любом таможенном органе, в каком ему удобно, получить информацию о подтверждении факта уплаты и отчет о расходовании денежных средств – на бумажном носителе. «В электронном виде вы всю эту информацию можете получать через личный кабинет плательщика н сайте ФТС, – пояснила Е.Ягодкина, – но, к сожалению, на сегодняшний день электронная информация не имеет статуса официального документа».

Что касается возврата излишне уплаченных денежных средств, то при администрировании денежных средств через Единый лицевой счет возврат осуществляется тем таможенным органом, в котором эта излишняя уплата образовалась, то есть, таможенным органом декларирования.

На что обратить внимание

Е.Ягодкина обратила внимание потенциальных пользователей сервиса на два момента, которые нужно иметь в виду, планируя переход на ЕЛС.

Первое – остатки денежных средств, находящиеся на лицевых счетах в таможенных органах, не переводятся в ресурс Единого лицевого счет автоматически и одновременно. «То есть, если с 1 апреля вы переходите на Единый лицевой счет, вы можете заблаговременно бросить на этот счет авансовые платежи, чтобы с 1 числа вы уже могли осуществлять оформление. Потому что остатки на лицевых счетах в таможнях мы зафиксируем на последнюю дату марта».

И второй момент – для выверки остатков необходимо заранее обратиться в таможенные органы, чтобы эти остатки выверить.

Кроме того, чтобы сервис работал корректно, необходимо, чтобы платеж оплачивают два лица, одно из которых перешло на ЕЛС, а второе – нет. «Технически, – объяснила Е.Ягодкина, – программа работает по следующей схеме: при подаче декларации непосредственно в таможенный орган программное средство АИСТ-М автоматически проверяет наличие денежных средств на лицевых счетах. Первое, куда он стучится, – это Единый лицевой счет, если он открыт, то списание проходит на уровне ФТС, если не открыт, то декларация сваливается в таможенные органы, в которых есть лицевые счета, и списание проходит непосредственно там с лицевого счета того декларанта, ИНН которого указан в 14 графе».

«Эта схема идеально работает, если декларант сам за себя декларирует и сам за себя платит. Либо, декларирование осуществляет таможенный представитель, и таможенный представитель стопроцентно оплачивает декларацию. Сбой схемы происходит, когда часть платежей оплачивает представитель, а часть – декларант. Отсюда дополнительное условие: если предполагается оплата двумя лицами, то оба лица должны перейти в Единый лицевой счет, в противном случае декларацию мы просто не разорвем технически. Не может половина декларации остаться на уровне ФТС, а половина уйти в лицевой счет, декларация – документ электронный, целостный, и не разрывается. Впоследствии мы постараемся устранить эту особенность, но на это нужно время и силы по технической наработке технологии».

Оценка бизнеса

По оценке заместитель генерального директора ООО «Восход» Юрий Ковалева, традиционная практика авансирования таможенных платежей приводит к трудозатратному управленческому учету использования

совершенных платежей, а, главное, к дополнительному отвлечению оборотного капитала – в среднем, замораживается от 10% до 20% объема ежемесячных платежей. Исходя из того, что «оборот средств» при традиционной системе составляет более 12 календарных дней, стоимость платежа, с учетом стоимости денег, составляет от 0,39% до 0,52% от размера платежа.

Преимуществом ЕЛС является то, что сервис существенно облегчает ведение бухгалтерского учета:упрощается учет остатков денежных средств и уменьшается нагрузка на бухгалтерию, которая при использовании традиционной схемы вынуждена проводить расчеты, и сверку остатков денежных средств с несколькими таможенными органами одновременно. Немаловажно и то, что плата за работу с сервисом не взимается, при этом остается возможность альтернативного администрирования движение денежных средств на сайтах операторов таможенных платежей. Дополнительное удобство заключается в том, что сведения предоставляются в форме электронных таблиц, и у пользователя есть возможность выгрузки в форматах xls, pdf, xml. Наконец, «Если кто-то сталкивался с отказом таможенных органов регистрировать декларации, когда в качестве причины пишут «отсутствие денежных средств», то сервис ЕЛС позволяет не просто сделать выписку, а скриншот на любой день и время, поэтому этот способ «откидывания» деклараций не пройдет», – отметил Ю.Ковалев.

Неудобство сервиса, по его мнению, заключаются в том, что излишне уплаченные и излишне взысканные платежи, а также денежный залог по-прежнему возвращаются только той таможней, в которой совершались соответствующие таможенные операции. Кроме того, без изменений остался порядок внесения на счет денежных средств на ЕЛС по КБК (отдельные платежные документы на ввозную пошлину, пени, проценты по ввозной пошлине, утилизационный сбор, штрафы и т.д.). Участник ВЭД должен отслеживать остатки по КБК в отличие от РТЦ, где была реализована возможность уплаты денежных средств с единого расчетного счета на разные КБК при списании.

Заместитель руководителя таможенной службы ГК «Аривист» Владимир Дерюгин подробно остановился на наиболее востребованных сервисах личного кабинета на сайте ФТС – «Электронное декларирование товаров», «Электронный архив», «Предварительное информирование» и «Предварительное информирование в морских портах», «Отчетность о деятельности таможенного представителя», «Решения по классификации товаров», оценив их функционал, достоинства и недостатки.

Так, говоря о «Предварительном информировании» и «Предварительном информировании в морских портах» он отметил, что создан универсальный инструмент создания предварительной информации для любого вида транспорта с удобным и понятном интерфейсом и возможностью создания пакета документов на судно, однако по сути эти сервисы дублируют друг друга. Кроме того, при наличии сервиса передачи информации по УИН перевозчику отсутствует возможность получить от перевозчика обратную связь о получении направленной информации с УИН.

В сервисе «Электронное декларирование товаров», содержащем удобные справочники и предоставляющем удобный доступ к корректировке декларации после проверки, недоработана поверка декларации до подачи, отсутствует возможность формализовать документы (это возможно только в электронном архиве) и возможность вносить в декларацию платежные документы из сервиса «Лицевой счет», а удаленное списание работает только совместно с платежной системой «Раунд».

В сервисе «Отчетность о деятельности таможенного представителя» нет возможности формировать данные о расчетных счетах из Excel и создавать шаблоны на базе ранее предоставленной информации, а сервис «Решения по классификации товаров» не информирует о принятых классификационных решениях таможенного представителя (только получателя груза), не предоставляет возможности обжалования принятых классификационных решений, также в нем отсутствует возможность подачи заявления на предварительное классификационное решение.

Перспективы

По словам Е.Ягодкиной, в этом году ФТС России планирует расширение сервиса «Отчетность о деятельности таможенного представителя». «Мы хотим предоставить таможенному представителю возможность подавать заявку и осуществлять администрирование в части ведения реестра через свой личный кабинет. Второе направление – возможность в режиме онлайн отслеживать статус своего заявления по администрированию реестра таможенных представителей, будь то подача заявления о внесении изменений, информирование об изменении структуры специалистов по таможенному оформлению и все другие изменения. Третье направление – связать два сервиса, сервис лицевого счета и сервис таможенного представителя, чтобы и в той, и в другой вкладке можно было видеть движение денежных средств, в том числе по образованию и погашению задолженности. Наконец, само законодательное обеспечение – все справочники, вся информация, все, что касается деятельности таможенных представителей – как действующие законодательные нормы, так и предлагаемые ФТС изменения. Эту задачу мы себе поставили на 2017 год. Но, – предупредила она, – ее реализация зависит от самих таможенных представителей. Такая невостребованность госуслуги по ведению реестра таможенных представителей в электронном виде (всего 2% имеющихся в реестре таможенных представителей используют этот сервис) нам не позволяет максимально вкладывать бюджетные деньги в развитие таких средств».