Контейнерооборот Гонконга

По сравнению с февралем 2015 года рост более чем на четверть

По итогам первых двух месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил 3,2 млн TEU. Это на 12,7% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

В феврале 2017 года через причалы Гонконга прошло 1,4 млн TEU – это на 25,9% больше, чем в феврале прошлого года. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем произошло падение на 17,1%.