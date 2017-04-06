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Контейнерооборот TEU Гонконг

Контейнерооборот Гонконга

6 апреля 2017, 13:33 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 168

По сравнению с февралем 2015 года рост более чем на четверть

По итогам первых двух месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил 3,2 млн TEU. Это на 12,7% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

В феврале 2017 года через причалы Гонконга прошло 1,4 млн TEU – это на 25,9% больше, чем в феврале прошлого года. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем произошло падение на 17,1%.

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