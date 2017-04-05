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Инвестиции Евросоюз СПГ Containerships Проект

Containerships получил гранты на СПГ-проект

6 апреля 2017, 12:21 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 189

От Евросоюза и NEFCO

Containerships получил гранты на СПГ-проекты от Евросоюза и Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO). На эти средства компания осуществит свою эко-стратегию, которая основана на использовании СПГ на всей логистической цепочке.

На финансирование проекта Евросоюз выделил 16,9 млн евро, из них 10,7 млн евро – на инвестирование в суда и 6.2 млн евро – на развитие европейской сети СПГ-терминалов совместно с партнерами, участвующими в проекте.

Кроме того, NEFCO вложит 5 млн евро на поддержку экологической стратегии Containerships в регионе Балтийского моря.

Стоит отметить, что китайская  Wenchong Shipyard строит для Containerships четыре грузовых судна на СПГ, сдача в эксплуатацию планируется в конце 2018 года. Кроме этого, Containerships вложится в грузовые автомобили, работающие на сжиженном природном газе: планируется увеличить их число с 40 до 150-200.

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