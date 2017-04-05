Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
5 апреля 2017
15:12Навигация на Неве начнется 14 апреля
30 ноября 2016
16:41Закрытие навигации на Волго-Балте
25 ноября 2016
11:00Грузоперевозки выросли на 3%
28 октября 2016
11:11Закрытие навигации на Волго-Балте и в Ленобласти
15 июня 2011
09:14Ограничения в Большом портуSeaNews Club material
10 июня 2011
16:33Алые паруса и пробки на НевеSeaNews Club material
16 мая 2011
10:02Морской канал открыт для двустороннего движенияSeaNews Club material
3 мая 2011
13:45Волго-Балт открыт, суда в путиSeaNews Club material
22 апреля 2011
17:49Особо не разгуляешьсяSeaNews Club material
20 апреля 2011
11:22Первые суда на НевеSeaNews Club material
навигация Морской фасад Волго-Балт 2017 агентство

На водное такси денег не дали

6 апреля 2017, 11:43 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 189

Директор «Агентства внешнего транспорта» о навигации в Петербурге

«В соответствии с заключенным соглашением между городом, «Волго-Балтом» и МЧС России, мы уже третий год синхронизируем сроки открытия навигации. Поэтому навигация на водных путях Санкт-Петербурга откроется 14 апреля в этом году. Если в 2015 году мы открыли 4 апреля, в 2016 — 9 апреля, в этом, по погодным условиям, открываем 14 числа», — рассказала на пресс-конференции, посвященой открытию навигации, директор Санкт-Петербургского казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская.

Также она добавила, что к 1 мая на водных путях Санкт-Петербурга и внутренних путях РФ будут установлены 16 городских причалов. Адресный перечень можно посмотреть на сайте «Агентства внешнего транспорта».

«Часть ограничений летом будет касаться не только праздничных мероприятий, но и проведения работ, в том числе и дноуглубительных на Мойке, – сказала А.Бахмутская. – Сейчас обсуждается график закрытия реки Мойки. О сроках и участках будет издано распоряжение комитета по транспорту».

При этом также будут изменены правила плавания в связи с изменением движения по Крюкову каналу. Оно будет развернуто в другую сторону.

А.Бахмутская также рассказала о ходе реконструкции пунктов пропуска на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. «Пока идет проектирование. Когда начнутся строительно-монтажные работы, пока не известно. Окончание проектирования у нас – конец января-начало февраля будущего года». Контракт с Росморпортом был заключен 16 февраля, срок выполнение работ – 11 месяцев. После окончания проектирования предстоит госэкспертиза, и по ее итогам будет рассматриваться вопрос о финансировании строительно-монтажных работ.

Срок начала реконструкции Морского фасада под грузопассажирские паромы А.Бахмутская не назвала. «Продолжается проектирование, – пояснила она. – Сейчас генплан пункта пропуска согласовывается с государственными контролирующими организациями, при активном участии Минтранса. Но сказать про сроки готовности проекта, и когда он пройдет экспертизу, я пока не могу».

Стоит отметить, что из-за сокращения возможностей бюджета по финансированию аквабусов, водного такси в этом году не будет. «Мы запрашивали субсидию — это было в 2015 году при формировании трехлетнего бюджета, она выделена не была. Формирование бюджета в прошлом году было в ещё более напряженных доходных параметрах, поэтому речь о выделении субсидий на аквабусы не шла», – сказала А.Бахмутская.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
6 апреля 2017
16:37Ставки на зерно снижаются, на смежных рынках ставки устойчивыеSeaNews Club material
15:44Смягчение ледовых ограничений в порту Высоцк
14:04Все о Едином лицевом счете
13:33Контейнерооборот Гонконга
12:21Containerships получил гранты на СПГ-проект
11:43На водное такси денег не дали
11:06TOP-3 контейнерных порта ФинляндииSeaNews Club material
10:19Максимальный мартовский показатель
09:396 апреля в истории транспортной отрасли
5 апреля 2017
18:34New Weekly №31 Грузооборот Дальнего Востока, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное