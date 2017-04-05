На водное такси денег не дали

Директор «Агентства внешнего транспорта» о навигации в Петербурге

«В соответствии с заключенным соглашением между городом, «Волго-Балтом» и МЧС России, мы уже третий год синхронизируем сроки открытия навигации. Поэтому навигация на водных путях Санкт-Петербурга откроется 14 апреля в этом году. Если в 2015 году мы открыли 4 апреля, в 2016 — 9 апреля, в этом, по погодным условиям, открываем 14 числа», — рассказала на пресс-конференции, посвященой открытию навигации, директор Санкт-Петербургского казенного учреждения «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская.

Также она добавила, что к 1 мая на водных путях Санкт-Петербурга и внутренних путях РФ будут установлены 16 городских причалов. Адресный перечень можно посмотреть на сайте «Агентства внешнего транспорта».

«Часть ограничений летом будет касаться не только праздничных мероприятий, но и проведения работ, в том числе и дноуглубительных на Мойке, – сказала А.Бахмутская. – Сейчас обсуждается график закрытия реки Мойки. О сроках и участках будет издано распоряжение комитета по транспорту».

При этом также будут изменены правила плавания в связи с изменением движения по Крюкову каналу. Оно будет развернуто в другую сторону.

А.Бахмутская также рассказала о ходе реконструкции пунктов пропуска на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. «Пока идет проектирование. Когда начнутся строительно-монтажные работы, пока не известно. Окончание проектирования у нас – конец января-начало февраля будущего года». Контракт с Росморпортом был заключен 16 февраля, срок выполнение работ – 11 месяцев. После окончания проектирования предстоит госэкспертиза, и по ее итогам будет рассматриваться вопрос о финансировании строительно-монтажных работ.

Срок начала реконструкции Морского фасада под грузопассажирские паромы А.Бахмутская не назвала. «Продолжается проектирование, – пояснила она. – Сейчас генплан пункта пропуска согласовывается с государственными контролирующими организациями, при активном участии Минтранса. Но сказать про сроки готовности проекта, и когда он пройдет экспертизу, я пока не могу».

Стоит отметить, что из-за сокращения возможностей бюджета по финансированию аквабусов, водного такси в этом году не будет. «Мы запрашивали субсидию — это было в 2015 году при формировании трехлетнего бюджета, она выделена не была. Формирование бюджета в прошлом году было в ещё более напряженных доходных параметрах, поэтому речь о выделении субсидий на аквабусы не шла», – сказала А.Бахмутская.